Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол

Накануне Священный синод избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии 12.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол – основная часть интронизации уже состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов прошел закрыто от прессы.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

