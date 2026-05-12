Хантавирус: почему его так легко не заметить?

Болезнь поражает легкие или почки и в ряде случаев заканчивается летальным исходом 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T13:33+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Главная опасность хантавируса заключается в его скрытности – болезнь долго остается незамеченной, а когда симптомы наконец проявляются, их легко принять за обычную простуду, рассказала российский врач-инфекционист "Клиники Екатерининская" Наталья Шведова.Поводом для новой волны внимания к вирусу стала вспышка на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три из которых оказались смертельными. 10 мая судно прибыло к берегам Тенерифе."Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле", – пояснила она в беседе с Lenta.ru.Заразиться, по словам эксперта, проще, чем кажется: достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или случайно съесть продукт, по которому прошлась крыса. Вирус чаще всего провоцирует лихорадку с почечным синдромом."Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов", – предупредила врач.Переносчики хантавируса – обычные мыши и крысы. Болезнь поражает легкие или почки и в ряде случаев заканчивается летальным исходом.

