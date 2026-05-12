https://sputnik-georgia.ru/20260512/peskov-svo-mozhet-ostanovitsya-v-lyuboy-moment-298606252.html

Песков: СВО может остановиться в любой момент

Песков: СВО может остановиться в любой момент

Sputnik Грузия

Российская сторона отмечает, что спецоперация остановится, как только киевский режим примет необходимое решение 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T15:44+0400

2026-05-12T15:44+0400

2026-05-12T18:31+0400

россия

в мире

киев

москва

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/06/279292462_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_e3cb225f1671da69b7d6613bef8e2b94.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое именно – ему известно, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он обратил внимание, что гуманитарное перемирие, которое было объявлено с 8 по 11 мая в зоне СВО, завершилось, и специальная военная операция продолжается.Пресс-секретарь президента напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия, которые предпринимает США.В апреле в Кремле отмечали, что для остановки горячей фазы спецоперации Киеву надо вывести войска из Донбасса. Сообщалось, что вывод ВСУ из региона поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

киев

москва

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, москва, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины