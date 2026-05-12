Песков: СВО может остановиться в любой момент
Российская сторона отмечает, что спецоперация остановится, как только киевский режим примет необходимое решение 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T15:44+0400
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое именно – ему известно, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он обратил внимание, что гуманитарное перемирие, которое было объявлено с 8 по 11 мая в зоне СВО, завершилось, и специальная военная операция продолжается.Пресс-секретарь президента напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия, которые предпринимает США.В апреле в Кремле отмечали, что для остановки горячей фазы спецоперации Киеву надо вывести войска из Донбасса. Сообщалось, что вывод ВСУ из региона поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение.
15:44 12.05.2026 (обновлено: 18:31 12.05.2026)
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое именно – ему известно, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Она (СВО) может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и (Владимир Зеленский) возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно", – сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что гуманитарное перемирие, которое было объявлено с 8 по 11 мая в зоне СВО, завершилось, и специальная военная операция продолжается.
Пресс-секретарь президента напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия, которые предпринимает США.
В апреле в Кремле отмечали, что для остановки горячей фазы спецоперации Киеву надо вывести войска из Донбасса. Сообщалось, что вывод ВСУ из региона поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение.