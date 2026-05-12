РФ за все время СВО вернула из украинского плена более 3,7 тыс. бойцов
Согласно материалам, представленным ко встрече президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, помимо... 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T18:06+0400
12:49 12.05.2026 (обновлено: 18:06 12.05.2026)
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. За все время проведения военной спецоперации России удалось вернуть из украинского плена более 3,7 тысячи своих военнослужащих, следует из справочных материалов, которые были подготовлены ко встрече главы российского государства Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Встреча президента России с омбудсменом состоялась во вторник.
Согласно представленной информации, 3 724 военнослужащих за время проведения СВО были возвращены из плена на родину. Помимо этого, удалось установить судьбу еще более 9 тысяч бойцов.
Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 24 апреля. Он прошел при посредничестве ОАЭ и США. С подконтрольной Киеву территории Москве удалось вернуть 193 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 193 пленных бойца ВСУ.
Накануне Дня Победы, 8 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Москвой и Киевом о прекращении огня с 9 по 11 мая и о том, что в этот период времени стороны проведут масштабный обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу".
Помощник российского лидера Юрий Ушаков 9 мая отметил, что этот обмен стороны могут провести достаточно быстро - все зависит от готовности списков. При этом он подчеркивал, что "условились и вместе (стороны – Sputnik) делаем", а что получится в реальности – "посмотрим".