Борьба с воровским миром в Грузии: полиция раскрыла деятельность двух воров в законе
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 13.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-13T16:53+0400
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Полиция Грузии за сутки задержала 44 человека и предъявила обвинение еще 7 лицам за связи с воровским миром, говорится в сообщении МВД. Среди обвиняемых – находящиеся за границей два "вора в законе" Леван Маргия (Левик Зугдидский) и Нодар Шукакидзе (Нодо Глданский). Как установило следствие, задержанные связывались с представителями воровского мира и ворами в законе для решения финансовых и криминальных споров между гражданами по "воровским понятиям". Так, на "воровских разборках" решался вопрос выплат денег для одной из сторон в определенный срок. Если срок нарушался, то, по данным следствия, нарушителя избивали и угрожали убить. Также следствие установило, что обвиняемые, передвигаясь по Тбилиси на машинах, выбирали по районам столицы конкретных лиц и заставляли их взять кредит на свое имя, а деньги забирали себе. Кроме того, они предоставляли "ворам в законе" информацию о тех лицах, с которых потом можно было потребовать деньги от имени "воровского мира". В ходе обысков задержанных изъяты телефоны и техника для связи с сообщниками и "ворами в законе", а также оружие. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
