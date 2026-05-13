https://sputnik-georgia.ru/20260513/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-politsiya-raskryla-deyatelnost-dvukh-vorov-v-zakone-298617609.html

Борьба с воровским миром в Грузии: полиция раскрыла деятельность двух воров в законе

Борьба с воровским миром в Грузии: полиция раскрыла деятельность двух воров в законе

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T16:53+0400

2026-05-13T16:53+0400

2026-05-13T16:53+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

воровское сообщество

вор в законе

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Полиция Грузии за сутки задержала 44 человека и предъявила обвинение еще 7 лицам за связи с воровским миром, говорится в сообщении МВД. Среди обвиняемых – находящиеся за границей два "вора в законе" Леван Маргия (Левик Зугдидский) и Нодар Шукакидзе (Нодо Глданский). Как установило следствие, задержанные связывались с представителями воровского мира и ворами в законе для решения финансовых и криминальных споров между гражданами по "воровским понятиям". Так, на "воровских разборках" решался вопрос выплат денег для одной из сторон в определенный срок. Если срок нарушался, то, по данным следствия, нарушителя избивали и угрожали убить. Также следствие установило, что обвиняемые, передвигаясь по Тбилиси на машинах, выбирали по районам столицы конкретных лиц и заставляли их взять кредит на свое имя, а деньги забирали себе. Кроме того, они предоставляли "ворам в законе" информацию о тех лицах, с которых потом можно было потребовать деньги от имени "воровского мира". В ходе обысков задержанных изъяты телефоны и техника для связи с сообщниками и "ворами в законе", а также оружие. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, воровское сообщество, вор в законе, преступность в грузии