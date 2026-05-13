Допинговый скандал и обещания реформ – Союз регби Грузии

Бывший капитан сборной Грузии участвовал в запрещенной секретной схеме по подмене образцов на допинг-тестах 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T18:54+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Союз регби Грузии на фоне допингового скандала заявил о намерении провести реформу в области антидопингового просвещения, говорится в опубликованном заявлении. Международная Федерация регби приняла решение дисквалифицировать бывшего капитана грузинской сборной Мераба Шарикадзе на 11 лет за участие в секретной схеме, помогавшей игрокам национальной сборной подменивать образцы на допинг-тестах. Дисквалификацию получили еще пять игроков и бывший главный врач команды. Союз регби Грузии берет на себя полную ответственность за улучшение антидопингового процесса в грузинском регби и делает все возможное, чтобы регби в Грузии было чистым, прозрачным и полностью соответствовало мировым стандартам регби. Расследование под названием "Операция Обсидиан" (Operation Obsidian), начатое в 2023 году, установило, что некоторые игроки использовали подмену образцов мочи во время допинг-контроля – запрещенный метод, предусмотренный антидопинговым кодексом. Следствие выявило как минимум пять случаев подмены образцов. Мерабу Шарикадзе – 32 года. Он провел более 100 матчей за сборную Грузии. На сегодняшний день он выступает в смешанных единоборствах.

спорт, грузия, новости, тбилиси, мераб шарикадзе, регби, сборная грузии по регби, союз регби грузии, допинг