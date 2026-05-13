Грузия не прошла в финал Евровидения-2026

Коллектив, победивший на детском "Евровидении" в 2008 году, представил страну на взрослом конкурсе с композицией "On Replay" 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T01:19+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская группа "Бзикеби" (Bzikebi) не прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение — 2026".Конкурсанты из Грузии выступили в первом полуфинале шоу, которое состоялось в столице Австрии – Вене 12 мая.Коллектив, победивший на детском "Евровидении" в 2008 году, вышел на сцену под шестым номером с композицией "On Replay" ("На повторе"). В этом году "Евровидение" проходит в Вене 12, 14 и 16 мая. В конкурсе принимают участие представители 35 стран.Композитором песни "On Replay" стал Гига Кухианидзе, текст — Лизи Джапаридзе, более известная как Лизи Поп. Видеоклип на тему "Искусственный интеллект и роль человека в современную эпоху" снял режиссер Заза Орашвили. Группа "Бзикеби" – Мариам Кикуашвили, Георгий Шиолашвили и Мариам Татулашвили – принесла Грузии первую победу на детском "Евровидении" в 2008 году.Коллектив был сформирована в Тбилиси в 2008 году. Первоначально его участники выступали на детском "Евровидении" по отдельности, но по решению жюри были объединены в одну группу. В то время "Бзикеби" были самыми юными участниками конкурса – им было по 10 лет.После примерно 18-летнего перерыва в музыкальной деятельности группа "Бзикеби" вернулись на сцену с новым музыкальным видением и креативным стилем.Напомним, в прошлом году Грузию на конкурсе "Евровидение" представляла певица Мариам Шенгелия, но в финал не прошла.Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: Софии Нижарадзе с песней "Shine" в 2010 году и Eldrine с песней "One More Day" в 2011 году. Этот результат пока остается лучшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

