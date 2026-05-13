Нападки на церковь носят политический характер – депутаты "Грузинской мечты"

Стремление очернить церковь и новоизбранного Патриарха Шио III – не более чем политические инсинуации со стороны недоброжелателей

2026-05-13T13:52+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Нападки на церковь носят политический характер и направлены против одного из главных институтов, сохраняющих грузинскую идентичность и духовность страны, так представители парламентского большинства отреагировали на попытки части оппозиции дискредитировать нового Католикоса-Патриарха. Критика со стороны оппозиции и духовных лиц с сомнительной репутацией в адрес церкви, а также нового Католикоса-Патриарха Шио III усилилась после его избрания. Отдельные представители оппозиции публиковали критические посты в соцсетях и выступали с заявлениями в адрес нового патриарха в эфире антиправительственных телеканалов. По его словам, нападение на церковь продиктовано темной, прагматической политической целью. Мнение коллеги разделяет председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили. Депутат уверен, что радикалы хотят подорвать доверие к церкви, а затем использовать ситуацию в своих целях. Ранее в правящей партии заявили, что попытки критики избрания нового патриарха не окажут влияния на общественное мнение и развитие ситуации вокруг церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио IIIПатриарху Шио III – 57 лет. В миру Элизбар Муджири. Он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси.Богословское образование получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после – в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.Он служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио III возглавляет с 18 августа 2003 года.Он стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая 2026 года избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.Интронизация прошла в Кафедральном соборе Светицховели во Мцхета утром 12 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

