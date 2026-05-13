Нападки на церковь носят политический характер – депутаты "Грузинской мечты"
Стремление очернить церковь и новоизбранного Патриарха Шио III – не более чем политические инсинуации со стороны недоброжелателей 13.05.2026
2026-05-13T13:52+0400
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Нападки на церковь носят политический характер и направлены против одного из главных институтов, сохраняющих грузинскую идентичность и духовность страны, так представители парламентского большинства отреагировали на попытки части оппозиции дискредитировать нового Католикоса-Патриарха.
Критика со стороны оппозиции и духовных лиц с сомнительной репутацией в адрес церкви, а также нового Католикоса-Патриарха Шио III усилилась после его избрания. Отдельные представители оппозиции публиковали критические посты в соцсетях и выступали с заявлениями в адрес нового патриарха в эфире антиправительственных телеканалов.
"Церковь рассматривается как один из столпов сохранения самобытности. Это не просто нападение на Грузинскую церковь, это нападение на общество в целом. На общество, которое показало, когда оплакивали Патриарха Илию II", – сказал вице-спикер парламента Георгий Вольский.
По его словам, нападение на церковь продиктовано темной, прагматической политической целью.
Мнение коллеги разделяет председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили. Депутат уверен, что радикалы хотят подорвать доверие к церкви, а затем использовать ситуацию в своих целях.
"Мы снова видим попытку совершенно бессмысленно и безрассудно оскорбить церковь, представить ее общественности в цветах, не соответствующих действительности. Это срывает с них маски и показывает, что эти силы действуют как по собственной воле, так и при финансировании и поддержке внешних сил", – заявил Матикашвили.
Ранее в правящей партии заявили, что попытки критики избрания нового патриарха не окажут влияния на общественное мнение и развитие ситуации вокруг церкви.
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III
Патриарху Шио III – 57 лет. В миру Элизбар Муджири. Он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси.
Богословское образование получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после – в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.
Он служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио III возглавляет с 18 августа 2003 года.
Он стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая 2026 года избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.
Интронизация прошла в Кафедральном соборе Светицховели во Мцхета утром 12 мая.