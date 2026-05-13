https://sputnik-georgia.ru/20260513/v-gruzii-ofitsialno-zaregistrirovano-bolee-23-tysyach-inostrannykh-rabotnikov-298621831.html

В Грузии официально зарегистрировано более 23 тысяч иностранных работников

В Грузии официально зарегистрировано более 23 тысяч иностранных работников

Sputnik Грузия

Разрешение на работу необходимо тем иностранцам, которые либо работают на грузинские компании, либо сотрудничают с грузинскими заказчиками 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T16:18+0400

2026-05-13T16:18+0400

2026-05-13T16:23+0400

грузия

новости

общество

миграционная политика

мигранты

миграция

трудовые мигранты

миграционные новости грузии сегодня

указы по миграции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/70/234067041_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_50d215c22aa6ee7b7e8399e965a3f936.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Всего заявки на официальное разрешение работы в Грузии подали и зарегистрировались более 23 тысяч иностранных граждан, заявил замглавы Минтруда Георгий Цагареишвили в парламенте. Разрешение на работу иностранцам, в том числе самозанятым со статусом индивидуального предпринимателя, стало необходимым с 1 марта 2026 года. Напомним, разрешение на работу необходимо тем иностранцам, которые либо работают на грузинские компании, либо сотрудничают с грузинскими заказчиками. Кроме того, частные грузинские компании при приеме иностранцев на работу должны обосновать отсутствие в стране соответствующих местных квалифицированных кадров. Сразу после получения разрешения на работу иностранцы обязаны обратиться за видом на жительство по трудовому основанию. Если иностранец этого не сделает, он автоматически лишится разрешения на работу. Размер штрафа за отсутствие разрешения на работу составляет 2 тысячи лари. В такую же сумму обойдется и воспрепятствование работе трудовой инспекции и отказ компаний предоставить данные о работниках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, миграционная политика, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции