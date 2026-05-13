В Грузии официально зарегистрировано более 23 тысяч иностранных работников
Разрешение на работу необходимо тем иностранцам, которые либо работают на грузинские компании, либо сотрудничают с грузинскими заказчиками 13.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-13T16:18+0400
16:18 13.05.2026 (обновлено: 16:23 13.05.2026)
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Всего заявки на официальное разрешение работы в Грузии подали и зарегистрировались более 23 тысяч иностранных граждан, заявил замглавы Минтруда Георгий Цагареишвили в парламенте.
Разрешение на работу иностранцам, в том числе самозанятым со статусом индивидуального предпринимателя, стало необходимым с 1 марта 2026 года.
"По данным на эту минуту, зарегистрировано более 23 тысяч иностранцев. Это дало нам возможность полностью контролировать процессы на открытом рынке труда, точно знать, кто, где и как работает, где у нас есть провалы, дефицит силы и где профицит", – сказал Цагареишвили.
Напомним, разрешение на работу необходимо тем иностранцам, которые либо работают на грузинские компании, либо сотрудничают с грузинскими заказчиками.
Кроме того, частные грузинские компании при приеме иностранцев на работу должны обосновать отсутствие в стране соответствующих местных квалифицированных кадров.
Сразу после получения разрешения на работу иностранцы обязаны обратиться за видом на жительство по трудовому основанию. Если иностранец этого не сделает, он автоматически лишится разрешения на работу.
Размер штрафа за отсутствие разрешения на работу составляет 2 тысячи лари. В такую же сумму обойдется и воспрепятствование работе трудовой инспекции и отказ компаний предоставить данные о работниках.