https://sputnik-georgia.ru/20260514/glava-svr-rf-rasskazal-o-variantakh-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-298642770.html

Глава СВР РФ рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине

Глава СВР РФ рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине

Sputnik Грузия

В Кремле ранее отмечали, что специальная военная операция может остановиться в любой момент 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T14:26+0400

2026-05-14T14:26+0400

2026-05-14T19:38+0400

россия

в мире

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290247047_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_a2461bbcbd2f62a11834731d74eeea64.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатическим образом, то у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническим путем, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он подчеркнул, что Москва продолжает выступать с инициативами по мирному завершению конфликта на Украине. Одним из последних является предложение Киеву полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик.По словам Нарышкина, тенденция понятна: с начала 2026 года российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов. ВС России продолжают продвигаться в одном направлении – на запад.Ранее в Кремле отмечали, что специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим возьмет на себя ответственность принять важное решение.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военный конфликт на Украине прекратится сразу после того, как Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины