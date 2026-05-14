Глава СВР РФ рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине
В Кремле ранее отмечали, что специальная военная операция может остановиться в любой момент 14.05.2026
2026-05-14T14:26+0400
2026-05-14T19:38+0400
14:26 14.05.2026 (обновлено: 19:38 14.05.2026)
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатическим образом, то у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническим путем, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем", – сказал глава СВР.
Он подчеркнул, что Москва продолжает выступать с инициативами по мирному завершению конфликта на Украине. Одним из последних является предложение Киеву полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик.
По словам Нарышкина, тенденция понятна: с начала 2026 года российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов. ВС России продолжают продвигаться в одном направлении – на запад.
Ранее в Кремле отмечали, что специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим возьмет на себя ответственность принять важное решение.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военный конфликт на Украине прекратится сразу после того, как Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов.
