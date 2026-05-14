Грузия вышла в лидеры среди кандидатов в ЕС по верховенству закона

Несмотря на критику ЕС об отступлении от демократии, Грузия является лидером по уровню устойчивости верховенства закона среди стран-кандидатов 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T13:51+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия и Черногория показали наилучшие результаты среди стран-кандидатов в Евросоюз по уровню устойчивости верховенства закона, говорится в исследовании Европейского института политики.Согласно оценке, остальные страны-кандидаты уступают Грузии и Черногории по ключевым показателям, связанным с функционированием правовой системы и эффективностью государственных институтов.Исследование охватывает ряд индикаторов, в том числе отсутствие коррупции и способность государства контролировать коррупционные риски, а также эффективность исполнения законов и регуляций. По этим параметрам показатели Грузии и Черногории оказались наиболее близки к среднему уровню Европейского союза.Кроме того, эксперты оценили эффективность системы уголовного правосудия и роль гражданского общества. Речь идет о способности государства обеспечивать гражданам и бизнесу доступ к правовой защите и механизмам соблюдения закона.В исследовании также отмечается политическая поляризация в Грузии и дискуссия вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния". Авторы подчеркивают важность гражданского общества и общественного участия для устойчивости верховенства закона и демократических институтов.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Европейский бан на грузинские СМИ>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

