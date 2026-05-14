Католикос-Патриарх Грузии проведет праздничную литургию 17 мая

На богослужении будут присутствовать делегации различных поместных православных церквей, прибывшие в связи с интронизацией Патриарха

2026-05-14T15:51+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III совершит первую праздничную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы 17 мая – в День святости семьи, говорится в сообщении на сайте службы по связям с общественностью патриархии Грузии.День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией III в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это основа человечества и государства. С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.По информации патриархии, на богослужении будут присутствовать делегации различных поместных православных церквей, прибывшие в связи с интронизацией Патриарха, а также духовенство и монашество Грузинской православной церкви.Параллельно в 11:00 по местному времени от храма Кашвети до собора Святой Троицы пройдет традиционное шествие. В нем примут участие приходы, их настоятели и воскресные школы из Мцхета-Тбилисской епархии и других епархий Грузинской православной церкви.В связи с тем, что 17 мая выпадает на воскресенье, настоятелям приходов рекомендовано начать литургию раньше обычного, чтобы верующие смогли принять участие в шествии.День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

