Мэрия Тбилиси поможет малому бизнесу: что подразумевает программа?

Для участия в проекте бизнес должен функционировать не менее двух лет и иметь оборот менее 500 тысяч лари в год 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T18:51+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает прием заявок на гранты для микро- и малого бизнеса – программа предполагает софинансирование покупки оборудования и инструментов для расширения предпринимательства в столице Грузии. Для участия в программе бизнес должен функционировать не менее двух лет и иметь оборот менее 500 тысяч лари в год. Приоритетом является повышение эффективности и качества производства и его расширение. Исключение – объекты быстрого питания и сфера обслуживания.Так, процесс софинансирования муниципальными властями будет распределен следующим образом: Как заявляют в мэрии, акцент сделан на продукцию местного производства, которая может заменить импорт или даже выйти на экспорт. В частности, речь идет об обрабатывающих предприятиях и предприятиях по производству игрушек, мебели и одежды. Для подачи заявки необходимо представить данные об обороте компании и регистрации бизнеса. Всего на финансирование программы мэрия планирует потратить не менее 500 тысяч лари. Прием заявок завершится 1 июня 2026 года.

