На чьи деньги выдворяют нелегалов из Грузии – пояснение МВД
Абсолютное большинство выдворенных из страны лиц самостоятельно оплатили расходы на возвращение в страну прибытия 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T19:51+0400
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. МВД Грузии практически не тратит бюджетные средства на выдворение иностранных граждан, нелегально находящихся в Грузии, – деньги идут в основном на их сопровождение, говорится в сообщении ведомства.
Выдворение иностранных граждан, нелегально пребывающих в Грузии либо нарушивших закон, стало частой практикой в стране.
"С июня 2025 года по сегодняшний день из Грузии выдворено около 2 300 иностранцев, нелегально находящихся в стране, из которых только 2% расходов на выдворение были обеспечены государством, а остальные 98% сами оплатили расходы на возвращение в страну прибытия", – говорится в сообщении МВД Грузии.
МВД Грузии поясняет, что в соответствии с международными стандартами и установленными требованиями при принудительном выдворении нелегального иностранца из Грузии необходимо сопровождение сотрудниками миграционной службы, чтобы были полностью соблюдены требования безопасности. В таких случаях поездка сотрудников службы оплачивается из бюджета.
По данным МВД, в большинстве случаев эскорт состоит как минимум из двух сотрудников соответствующего подразделения министерства, однако в ряде случаев по требованию конкретных авиакомпаний необходимо участие трех сотрудников.
В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещается. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещён въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет.
Согласно правительственным данным на начало 2026 года, в Грузии нелегально находятся около 20 тысяч иностранцев. В этом году власти заявили о намерении выдворить порядка 4 тысяч нелегальных мигрантов.