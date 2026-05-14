Разыскиваемые по Интерполу иностранцы задержаны в Грузии
Оба задержанных являются гражданами Турции и разыскивались на родине за мошенничество 14.05.2026
2026-05-14T17:51+0400
ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в Батуми задержали двух иностранных граждан, которых разыскивала Турция по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД, оба задержанных являются гражданами Турции и разыскивались на родине за мошенничество.Задержанных уже поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции более 30 ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии до объявления в розыск в Турции.
