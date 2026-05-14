https://sputnik-georgia.ru/20260514/razyskivaemye-po-interpolu-inostrantsy-zaderzhany-v-gruzii-298634324.html

Разыскиваемые по Интерполу иностранцы задержаны в Грузии

Разыскиваемые по Интерполу иностранцы задержаны в Грузии

Sputnik Грузия

Оба задержанных являются гражданами Турции и разыскивались на родине за мошенничество 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T17:51+0400

2026-05-14T17:51+0400

2026-05-14T17:51+0400

грузия

происшествия

новости

батуми

тбилиси

турция

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/02/293153789_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_7fb7a4a0bb147500fe6753a7a6b360fe.jpg

ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в Батуми задержали двух иностранных граждан, которых разыскивала Турция по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД, оба задержанных являются гражданами Турции и разыскивались на родине за мошенничество.Задержанных уже поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции более 30 ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии до объявления в розыск в Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

тбилиси

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, батуми, тбилиси, турция, интерпол