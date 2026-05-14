Синоптики предупредили о ливнях в Грузии
Уровень возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T22:03+0400
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грозы, дожди и сильный шторм прогнозируют синоптики на большей части территории Грузии 15 и 16 мая. По данным Национального агентства окружающей среды, в выходные на большей части территории Грузии прогнозируются осадки, сопровождаемые местами грозами, градом и сильным ветром. Сила шторма на море достигнет 3-4 баллов. По данным синоптиков, осадки могут привести к значительному повышению уровня воды на реках Грузии, а также возникновению и активизации оползневых процессов в горных районах. Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний.
