https://sputnik-georgia.ru/20260514/situatsiyu-na-kavkaze-obsudyat-veduschie-kavkazovedy-iz-regiona-na-kavkazskom-dialoge---2026-298637171.html
Ситуацию на Кавказе обсудят ведущие кавказоведы из региона на "Кавказском диалоге - 2026"
Ситуацию на Кавказе обсудят ведущие кавказоведы из региона на "Кавказском диалоге - 2026"
Sputnik Грузия
Желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T13:20+0400
2026-05-14T13:20+0400
2026-05-14T13:21+0400
грузия
россия
фонд горчакова
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279261922_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7c152642397bf972c49efef8e8bcf401.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Ситуацию на Южном Кавказе и другие актуальные для региона вопросы будут обсуждать в рамках программы "Кавказский диалог 0 2026", организованного Фондом Горчакова совместно с Центром знаний "Машук".Программа пройдёт в Пятигорске и включает в себя лекции, круглые столы и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов в области международных отношений, политологии и истории, а также представителей общественных организаций.Участие в программе из Грузии могут принять лица в возрасте от 21 года до 35 лет, в том числе исследователи в области международных отношений, политологи, экономисты, юристы, историки, магистранты, аспиранты и преподаватели профильных вузов, журналисты-международники, представители общественных организаций, работающих в сфере международного сотрудничества и публичной дипломатии, молодые дипломаты и представители государственных структур.Для участия желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу на русском или английском языке на одну из заданных тем.Темы эссе следующие: "Внутриполитическая ситуация в странах Южного Кавказа: текущее состояние и сценарии трансформации", "Политика безопасности и интересы великих держав на Кавказе", "Логистические инициативы и транспортные проекты: перспективы реализации в условиях глобальной турбулентности" и "Участие стран Южного Кавказа в интеграционных инициативах: пережиток прошлого или залог стабильного будущего?".Приём заявок открыт до 22 мая 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279261922_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0b4579fac6ea4b3a547eb2c1f36b656.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, россия, фонд горчакова, политика
грузия, россия, фонд горчакова, политика
Ситуацию на Кавказе обсудят ведущие кавказоведы из региона на "Кавказском диалоге - 2026"
13:20 14.05.2026 (обновлено: 13:21 14.05.2026)
Желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу
ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Ситуацию на Южном Кавказе и другие актуальные для региона вопросы будут обсуждать в рамках программы "Кавказский диалог 0 2026", организованного Фондом Горчакова совместно с Центром знаний "Машук".
Программа пройдёт в Пятигорске и включает в себя лекции, круглые столы и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов в области международных отношений, политологии и истории, а также представителей общественных организаций.
Участие в программе из Грузии могут принять лица в возрасте от 21 года до 35 лет, в том числе исследователи в области международных отношений, политологи, экономисты, юристы, историки, магистранты, аспиранты и преподаватели профильных вузов, журналисты-международники, представители общественных организаций, работающих в сфере международного сотрудничества и публичной дипломатии, молодые дипломаты и представители государственных структур.
Для участия желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу на русском или английском языке на одну из заданных тем.
Темы эссе следующие: "Внутриполитическая ситуация в странах Южного Кавказа: текущее состояние и сценарии трансформации", "Политика безопасности и интересы великих держав на Кавказе", "Логистические инициативы и транспортные проекты: перспективы реализации в условиях глобальной турбулентности" и "Участие стран Южного Кавказа в интеграционных инициативах: пережиток прошлого или залог стабильного будущего?".
Приём заявок открыт до 22 мая 2026 года.