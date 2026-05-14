https://sputnik-georgia.ru/20260514/situatsiyu-na-kavkaze-obsudyat-veduschie-kavkazovedy-iz-regiona-na-kavkazskom-dialoge---2026-298637171.html

Ситуацию на Кавказе обсудят ведущие кавказоведы из региона на "Кавказском диалоге - 2026"

Ситуацию на Кавказе обсудят ведущие кавказоведы из региона на "Кавказском диалоге - 2026"

Sputnik Грузия

Желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T13:20+0400

2026-05-14T13:20+0400

2026-05-14T13:21+0400

грузия

россия

фонд горчакова

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279261922_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7c152642397bf972c49efef8e8bcf401.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Ситуацию на Южном Кавказе и другие актуальные для региона вопросы будут обсуждать в рамках программы "Кавказский диалог 0 2026", организованного Фондом Горчакова совместно с Центром знаний "Машук".Программа пройдёт в Пятигорске и включает в себя лекции, круглые столы и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов в области международных отношений, политологии и истории, а также представителей общественных организаций.Участие в программе из Грузии могут принять лица в возрасте от 21 года до 35 лет, в том числе исследователи в области международных отношений, политологи, экономисты, юристы, историки, магистранты, аспиранты и преподаватели профильных вузов, журналисты-международники, представители общественных организаций, работающих в сфере международного сотрудничества и публичной дипломатии, молодые дипломаты и представители государственных структур.Для участия желающие должны зарегистрироваться на англоязычной версии сайта Фонда, заполнить анкету и приложить эссе или аналитическую работу на русском или английском языке на одну из заданных тем.Темы эссе следующие: "Внутриполитическая ситуация в странах Южного Кавказа: текущее состояние и сценарии трансформации", "Политика безопасности и интересы великих держав на Кавказе", "Логистические инициативы и транспортные проекты: перспективы реализации в условиях глобальной турбулентности" и "Участие стран Южного Кавказа в интеграционных инициативах: пережиток прошлого или залог стабильного будущего?".Приём заявок открыт до 22 мая 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, фонд горчакова, политика