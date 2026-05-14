https://sputnik-georgia.ru/20260514/skidki-na-15-naimenovaniy-produktov-budut-postoyannymi--spiker-parlamenta-298636715.html
Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными – спикер парламента
Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными – спикер парламента
Sputnik Грузия
В сетевых магазинах на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T16:51+0400
2026-05-14T16:51+0400
2026-05-14T16:51+0400
грузия
экономика
новости
франция
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297627245_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_8167fc550ea6b51d818b688abbcda74d.jpg
ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными, и сети магазинов смогут конкурировать за самые низкие цены, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.В сетевых маркетах Грузии на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: подсолнечное масло, сахар, муку, макаронные изделия, овсяные хлопья, гречневую крупу, курицу, яйца, хлеб, рис и молочные продукты.Инициаторами введения акций на потребительскую корзину стали дистрибьюторы Грузии совместно с правительством на фоне роста цен, вызванного повышением стоимости топлива и удорожанием транспортировки.После того, как парламентская комиссия смогла выявить лишь системные проблемы, влияющие на цены в Грузии, и исключила картельные сговоры, вопрос снижения цен вновь стал актуальным.Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров.Рост цен в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года на продукты и безалкогольные напитки составил 7,5%. Аналитики отмечают, что на рост цен сильное влияние оказало увеличение расходов на топливо и транспортировку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297627245_78:0:1518:1080_1920x0_80_0_0_2236de9e43a56dbf7c3cc48d171f3304.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, франция, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
грузия, экономика, новости, франция, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными – спикер парламента
В сетевых магазинах на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров
ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными, и сети магазинов смогут конкурировать за самые низкие цены, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В сетевых маркетах Грузии на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: подсолнечное масло, сахар, муку, макаронные изделия, овсяные хлопья, гречневую крупу, курицу, яйца, хлеб, рис и молочные продукты.
"Это будет не акция, которая, скажем, была бы раз в неделю, а на следующий день ее бы уже не было, а конкретный перечень продуктов, по которым постоянно, каждый день, потребитель будет знать, что, в какую бы сеть он ни зашел, на этот продукт будет самая низкая цена какого-либо производителя. Так что и здесь будет конкуренция между сетями за то, чтобы по списку продуктов была самая низкая цена", – заявил Папуашвили.
Инициаторами введения акций на потребительскую корзину стали дистрибьюторы Грузии совместно с правительством на фоне роста цен, вызванного повышением стоимости топлива и удорожанием транспортировки.
После того, как парламентская комиссия смогла выявить лишь системные проблемы, влияющие на цены в Грузии, и исключила картельные сговоры, вопрос снижения цен вновь стал актуальным.
Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров.
Рост цен в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года на продукты и безалкогольные напитки составил 7,5%. Аналитики отмечают, что на рост цен сильное влияние оказало увеличение расходов на топливо и транспортировку.