Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными – спикер парламента

В сетевых магазинах на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров

2026-05-14T16:51+0400

ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Скидки на 15 наименований продуктов будут постоянными, и сети магазинов смогут конкурировать за самые низкие цены, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.В сетевых маркетах Грузии на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: подсолнечное масло, сахар, муку, макаронные изделия, овсяные хлопья, гречневую крупу, курицу, яйца, хлеб, рис и молочные продукты.Инициаторами введения акций на потребительскую корзину стали дистрибьюторы Грузии совместно с правительством на фоне роста цен, вызванного повышением стоимости топлива и удорожанием транспортировки.После того, как парламентская комиссия смогла выявить лишь системные проблемы, влияющие на цены в Грузии, и исключила картельные сговоры, вопрос снижения цен вновь стал актуальным.Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров.Рост цен в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года на продукты и безалкогольные напитки составил 7,5%. Аналитики отмечают, что на рост цен сильное влияние оказало увеличение расходов на топливо и транспортировку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

