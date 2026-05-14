Задержали наркоторговцев в Грузии – изъяты кокаин, марихуана и оружие
20:55 14.05.2026 (обновлено: 21:07 14.05.2026)
Сигнальное оружие
Правоохранители изъяли подготовленные к сбыту наркотические вещества в особо крупном размере – высушенную марихуану, кокаин и метадон
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали шесть человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, среди задержанных есть как ранее судимые лица, так и граждане иностранных государств. Задержания проводились в разное время в Тбилиси и регионах Грузии.
В ходе обысков по месту жительства и личных обысков, а также в местах, указанных обвиняемыми, правоохранители изъяли подготовленные к сбыту наркотические вещества в особо крупном размере – высушенную марихуану, кокаин и метадон.
Кроме того, при обыске в доме одного из задержанных был обнаружен огнестрельный пистолет и боеприпасы.
В результате следственных действий также изъяты материалы для фасовки наркотиков, а также, предположительно, денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
Всем шести задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
