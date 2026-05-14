https://sputnik-georgia.ru/20260514/zaderzhali-narkotorgovtsev-v-gruzii--izyaty-kokain-marikhuana-i-oruzhie-298636157.html

Задержали наркоторговцев в Грузии – изъяты кокаин, марихуана и оружие

Задержали наркоторговцев в Грузии – изъяты кокаин, марихуана и оружие

Sputnik Грузия

Правоохранители изъяли подготовленные к сбыту наркотические вещества в особо крупном размере – высушенную марихуану, кокаин и метадон 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T20:55+0400

2026-05-14T20:55+0400

2026-05-14T21:07+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/12/292556436_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b5f45ea3baab70c3d2ba5d74d02662b7.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали шесть человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, среди задержанных есть как ранее судимые лица, так и граждане иностранных государств. Задержания проводились в разное время в Тбилиси и регионах Грузии. В ходе обысков по месту жительства и личных обысков, а также в местах, указанных обвиняемыми, правоохранители изъяли подготовленные к сбыту наркотические вещества в особо крупном размере – высушенную марихуану, кокаин и метадон. Кроме того, при обыске в доме одного из задержанных был обнаружен огнестрельный пистолет и боеприпасы. В результате следственных действий также изъяты материалы для фасовки наркотиков, а также, предположительно, денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Всем шести задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики