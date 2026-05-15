https://sputnik-georgia.ru/20260515/gruziya-pomogla-ispanii-zaderzhat-prestupnikov-298662236.html

Грузия помогла Испании задержать преступников

Грузия помогла Испании задержать преступников

Sputnik Грузия

Спецоперация проходила одновременно в Мадриде, Валенсии, Гвадалахаре и Аликанте, всего в 9 различных локациях 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T21:25+0400

2026-05-15T21:25+0400

2026-05-15T21:35+0400

происшествия

грузия

новости

испания

мадрид

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24063/41/240634118_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a8bf30043291cf43bbd3908a0ca0a456.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Грузии и Испании в рамках международной спецоперации CACHABA задержали 13 человек в Испании, говорится в сообщении МВД Грузии. Спецоперация проходила одновременно в Мадриде, Валенсии, Гвадалахаре и Аликанте, всего в 9 различных локациях. По данным ведомства, полицейская операция была проведена в активном сотрудничестве с атташе полиции Грузии, и ей предшествовала годичная интенсивная координация между правоохранительными органами двух стран. По данным МВД, группировка состояла из двух разных ветвей: лиц грузинского происхождения, которые непосредственно совершали квартирные кражи, и граждан Испании, которые реализовывали украденные вещи в разных городах. Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

испания

мадрид

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, испания, мадрид