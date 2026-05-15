Грузия помогла Испании задержать преступников
15.05.2026, Sputnik Грузия
21:25 15.05.2026 (обновлено: 21:35 15.05.2026)
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Грузии и Испании в рамках международной спецоперации CACHABA задержали 13 человек в Испании, говорится в сообщении МВД Грузии.
Спецоперация проходила одновременно в Мадриде, Валенсии, Гвадалахаре и Аликанте, всего в 9 различных локациях.
По данным ведомства, полицейская операция была проведена в активном сотрудничестве с атташе полиции Грузии, и ей предшествовала годичная интенсивная координация между правоохранительными органами двух стран.
"В ходе расследования было установлено, что члены преступной группировки участвовали в 27 квартирных кражах, совершенных в различных регионах Испании", – говорится в сообщении.
По данным МВД, группировка состояла из двух разных ветвей: лиц грузинского происхождения, которые непосредственно совершали квартирные кражи, и граждан Испании, которые реализовывали украденные вещи в разных городах.
Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.