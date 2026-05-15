В крупных городах Грузии стартовала регистрация первоклассников по новым правилам

Регистрация по территориальному принципу продлится до 25 мая включительно, и она включает все государственные школы

2026-05-15T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Стартовала регистрация первоклассников по территориальному принципу в государственные школы Грузии, расположенные в крупных городах, сообщает Министерство образования Грузии. Этап регистрации по территориальному принципу задействован в Грузии впервые и предполагает приоритетную регистрацию в желаемой школе в зависимости от места жительства. Регистрация по территориальному принципу продлится до 25 мая включительно, и она включает все государственные школы, в том числе секторы с обучением не на грузинском языке. В Тбилиси родители смогут выбирать школу в 10 школьных округах: Исани, Самгори, Ваке, Сабуртало, Дидубе, Чугурети, Глдани, Надзаладеви, Мтацминда и Крцаниси в соответствии с адресом регистрации ребенка. Также, в случае Тбилиси, родитель ребенка, зарегистрированного вблизи границы школьного округа, имеет возможность зарегистрироваться в школе смежного школьного округа, если расстояние от адреса регистрации до этой школы пешком или на автомобиле не превышает 1 километр. В Кутаиси будет 5 школьных округов, в Рустави – 3. В Батуми появится 4 школьных округа. Что касается Зугдиди, Амбролаури, Озургети, Ахалцихе, Гори, Мцхета, Телави и Поти, то, по данным министерства, эти города не разделены на школьные округа, и регистрация ребенка будет возможна в государственных школах, расположенных в соответствующем городе. После регистрации по территориальному принципу стартует всеобщая регистрация, во время которой регистрация в конкретную школу будет возможна лишь при наличии свободных мест после первых трех этапов регистрации. Уже в первый класс государственных школ зарегистрированы дети со специальными образовательными нуждами и дети, чьи братья или сестры уже учатся в определенной школе, а также тех детей, чьи родители работают в школе. Всеобщая регистрация в первый класс стартует 15 июня и продлится до 3 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

