https://sputnik-georgia.ru/20260515/voyska-rossii-osvobodili-naselennye-punkty-pod-zaporozhem-i-kharkovom-298660957.html
Войска России освободили населенные пункты под Запорожьем и Харьковом
Войска России освободили населенные пункты под Запорожьем и Харьковом
Sputnik Грузия
Группировка "Север" ведет наступление на ряде направлений и продолжает создание полосы безопасности на территориях Сумской и Харьковской областей, заявили в... 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T13:24+0400
2026-05-15T13:24+0400
2026-05-15T18:09+0400
россия
в мире
харьков
украина
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280663978_82:276:1009:797_1920x0_80_0_0_3784c834c17750b31335b1f36d94e5ef.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области, а также в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.Также военные сообщили, в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области.Кроме этого, на этой неделе российские военнослужащие освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике.Согласно информации Минобороны, группировка войск "Север" продолжает наступление на нескольких направлениях и создает полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны украинской армии.Потери ВСУВ Минобороны также рассказали, что российская группировка войск "Восток" за минувшую неделю уничтожила почти 2 тысячи боевиков, более 20 боевых бронированных машин, почти 70 автомобилей и шесть артиллерийских орудий противника. Подразделения российской группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ, уточнили военные.Кроме этого, российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по объектам на Украине, используемых в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в пятницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
харьков
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280663978_104:237:855:800_1920x0_80_0_0_4fb9c02be95d704efabf06095afb280c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, харьков, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, харьков, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Войска России освободили населенные пункты под Запорожьем и Харьковом
13:24 15.05.2026 (обновлено: 18:09 15.05.2026)
Группировка "Север" ведет наступление на ряде направлений и продолжает создание полосы безопасности на территориях Сумской и Харьковской областей, заявили в министерстве обороны РФ
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области, а также в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.
"Подразделениями группировки войск "Восток" продолжено продвижение в глубину обороны противника, в течение минувших суток был освобожден населенный пункт Чаривное Запорожской области", – сообщило оборонное ведомство.
Также военные сообщили, в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области.
Кроме этого, на этой неделе российские военнослужащие освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике.
Согласно информации Минобороны, группировка войск "Север" продолжает наступление на нескольких направлениях и создает полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны украинской армии.
В Минобороны также рассказали, что российская группировка войск "Восток" за минувшую неделю уничтожила почти 2 тысячи боевиков, более 20 боевых бронированных машин, почти 70 автомобилей и шесть артиллерийских орудий противника. Подразделения российской группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ, уточнили военные.
Кроме этого, российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по объектам на Украине, используемых в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в пятницу.