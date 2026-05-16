Для сдачи Единых национальных экзаменов в Грузии зарегистрированы 43 тысячи абитуриентов

Центр экзаменов отмечает возросший спрос на поступление в государственные высшие учебные заведения 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок Грузии. Сдача Единых национальных экзаменов является обязательной для поступления в грузинские вузы. Абитуриенты сдают три предмета: грузинский язык, иностранный язык (в обязательном порядке) и один предмет по выбору вуза. В этом году поступившие в государственные вузы смогут учиться бесплатно. Процесс регистрации на единые национальные и общие магистерские экзамены начался 6 апреля и завершился 11 мая. Центр экзаменов отмечает возросший спрос на поступление в государственные высшие учебные заведения. "Параллельно, в контексте разнообразия образовательного выбора, активно проявляется растущий интерес к профессиональному образованию, что внесет важный вклад в процесс подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда страны", – говорится в сообщении. Участие в Единых национальных экзаменах могут принять как граждане Грузии, так и иностранцы, однако все экзамены надо будет сдавать на грузинском языке. Для поступления в медицинские вузы абитуриент должен сдать четыре экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, биологию и четвертый – по выбору (математика, химия или физика). Для поступления в вузы на творческие профессии будет необходимо пройти творческий тур, а после сдать два экзамена: грузинский язык и литературу и иностранный язык. Обучение в государственных вузах и профессиональных училищах будет бесплатным. Для поступления абитуриент должен набрать необходимое число баллов, которое отличается для каждой специальности. Стоимость обучения в частных вузах колеблется от 3 до 5 тысяч лари для граждан Грузии, в зависимости от вуза и специальности.

