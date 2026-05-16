Потребление электроэнергии выросло в Грузии с начала года

Экспорт электроэнергии вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 7,9% в январе-марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,1 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В первом квартале 2026 года в Грузии было выработано 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 7,1% больше, чем в январе-марте 2025 года. По данным Оператора, экспорт вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов. Практический весь объем страна экспортировала в соседний Азербайджан. Кроме того, в январе-марте 2026 года Грузия импортировала более 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этот период 68,2% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 738,5 миллиона киловатт-часов, 16,5% пришлись на Турцию, откуда завезли 178,5 миллиона киловатт-часов, 9,4% пришлись на Азербайджан – 101,5 миллиона киловатт-часов, и 5,8% – на Армению, 63,6 миллиона киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2025 году в Грузии было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом. Выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.

