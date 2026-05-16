https://sputnik-georgia.ru/20260516/potreblenie-elektroenergii-vyroslo-v-gruzii-s-nachala-goda-298666548.html
Потребление электроэнергии выросло в Грузии с начала года
Потребление электроэнергии выросло в Грузии с начала года
Sputnik Грузия
Экспорт электроэнергии вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов 16.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-16T09:01+0400
2026-05-16T09:01+0400
2026-05-16T09:01+0400
экономика
грузия
новости
статистика
энергетика грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_815944881356fc892b89836db10c4435.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 7,9% в январе-марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,1 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В первом квартале 2026 года в Грузии было выработано 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 7,1% больше, чем в январе-марте 2025 года. По данным Оператора, экспорт вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов. Практический весь объем страна экспортировала в соседний Азербайджан. Кроме того, в январе-марте 2026 года Грузия импортировала более 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этот период 68,2% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 738,5 миллиона киловатт-часов, 16,5% пришлись на Турцию, откуда завезли 178,5 миллиона киловатт-часов, 9,4% пришлись на Азербайджан – 101,5 миллиона киловатт-часов, и 5,8% – на Армению, 63,6 миллиона киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2025 году в Грузии было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом. Выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_30efb759ea546c683b2c88b16fb38f4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, статистика, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, статистика, энергетика грузии
Потребление электроэнергии выросло в Грузии с начала года
Экспорт электроэнергии вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 7,9% в январе-марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,1 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
В первом квартале 2026 года в Грузии было выработано 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 7,1% больше, чем в январе-марте 2025 года.
"Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 1,9 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали более 1 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 26,0 миллиона киловатт-часов", – говорится в сообщении.
По данным Оператора, экспорт вырос на 58,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 11,4 миллиона киловатт-часов. Практический весь объем страна экспортировала в соседний Азербайджан.
Кроме того, в январе-марте 2026 года Грузия импортировала более 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В этот период 68,2% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 738,5 миллиона киловатт-часов, 16,5% пришлись на Турцию, откуда завезли 178,5 миллиона киловатт-часов, 9,4% пришлись на Азербайджан – 101,5 миллиона киловатт-часов, и 5,8% – на Армению, 63,6 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора, в 2025 году в Грузии было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом. Выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.