Грузия и Азербайджан подтвердили свое стратегическое партнерство – Минэкономики
19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T23:28+0400
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузия и Азербайджан подтвердили свое стратегическое партнерство, подписав всеобъемлющие соглашения, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах в ходе визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Баку, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Министерство экономики опубликовало совместное коммюнике правительств Грузии и Азербайджана. Подписание документов состоялось в Баку 18 мая 2026 года в присутствии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным ведомства, оба лидера подчеркнули важность подписанных документов для расширения сотрудничества. Они особо отметили важную роль Азербайджана и Грузии как связующих центров для многих стран и важность дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении. По информации Минэкономики Грузии, документы включают межправительственные соглашения по следующим вопросам: Среди упомянутых документов также присутствует протокол Координационного совета, подтверждающий принятие и сдачу процесса модернизации, осуществляемого в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и завершение работ. В целях реализации межправительственных соглашений соответствующие государственные энергетические компании обеих стран подписали условия, определяющие основные коммерческие условия полноценных соглашений, которые будут заключены не позднее 15 октября 2026 года. Кроме того, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR, ООО "SOCAR Midstream Operations" и Грузинская нефтегазовая корпорация подписали основные условия операционного соглашения, определяющие условия эксплуатации грузинского участка экспортного трубопровода "Западный маршрут", включая нефтяной терминал Супса и связанную с ним инфраструктуру. В целях надзора за управлением железнодорожной линией Координационный совет также официально передал соответствующую железнодорожную инфраструктуру совместному предприятию – BTKI Railways" LLC, что является важным шагом на пути к укреплению региональной транспортной связности. Стороны также договорились о возобновлении ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 26 мая 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
22:25 19.05.2026 (обновлено: 23:28 19.05.2026)
Главы государств отметили важную роль Азербайджана и Грузии как связующих центров для многих стран и важность дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении
