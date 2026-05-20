Грузия и Китай: стратегическое партнерство и новые направления сотрудничества

На встрече с руководством провинции Шэньси Папуашвили подчеркнул безальтернативность "Среднего коридора" и Транскаспийского маршрута как кратчайшего и самого...

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия придает особое значение стратегическому партнерству с Китаем и рассматривает эту страну как один из примеров успешного экономического развития, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Это заявление глава грузинского законодательного органа сделал на встрече с секретарем комитета провинции Шэньси и председателем постоянного комитета Народного конгресса провинции Чжао Идэ. По словам Папуашвили, за последние 20 лет это первый визит делегации председателя парламента Грузии в Китай, что подчеркивает важность отношений между двумя странами.Как отметил спикер парламента, между Грузией и Китаем уже действует безвизовый режим и соглашение о свободной торговле, которое принесло конкретные экономические результаты.Председатель парламента подчеркнул значение Среднего коридора и Транскаспийского маршрута, частью которых является Грузия. По его словам, страна предлагает самый быстрый и экономически эффективный путь для соединения Китая и Европы, особенно на фоне продолжающихся конфликтов в регионе."Исторически Грузия была частью Шелкового пути, а сегодня является частью Транскаспийского маршрута, так называемого Среднего коридора. Этот путь сыграл важную роль как в нашем экономическом, так и в культурном развитии. Грузия получила выгоду от Шелкового пути не только в экономическом, но и в культурном плане. Именно поэтому мы придаем особое значение сотрудничеству между нашими странами, стратегическому партнерству и выводу этого партнерства на еще более высокий уровень", – отметил он.Папуашвили также подчеркнул историческую роль Грузии как части Шелкового пути и напомнил, что страна считается колыбелью вина благодаря 8-тысячелетней традиции виноделия.По словам председателя парламента, отношения между Грузией и Китаем также являются важной частью глобальных процессов и международной повестки."В следующем году Грузия и Китай отметят 35-летие установления дипломатических отношений. Особенно в последние пять лет наши отношения наглядно показывают, насколько важны двустороннее сотрудничество и обмен", – отметил он.Папуашвили также указал на высокие темпы экономического роста Грузии. По его словам, за последние пять лет экономика страны росла в среднем примерно на 9% ежегодно, а уровень безработицы снизился с 30 до 9%."Это показывает, что, учитывая пример Китая, мы следуем по пути быстрого развития", – заявил Папуашвили.Кроме того, спикер парламента заявил о заинтересованности Грузии в расширении сотрудничества с Китаем в сфере образования и обмена опытом. Он сообщил, что на следующей неделе Китай посетит министр образования Грузии.Встреча состоялась в рамках официального визита Папуашвили в Китай. В состав делегации во главе с председателем парламента вошли первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, заместители председателя парламента Нино Цилосани и Созар Субари, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули.Грузия и КитайГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

