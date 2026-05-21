Бывший глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии получил 2,5 года тюрьмы
Sputnik Грузия
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Хабеишвили систематически распространял в публичном пространстве призывы к свержению власти
2026-05-21T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал председателя политсовета партии "Единое национальное движение" и бывшего главу этой партии Левана Хабеишвили виновным в обещании взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичных призывах к свержению власти и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. По данным адвокатов, обвинение в обещании взятки должностному лицу было переквалифицировано на обвинение в саботаже. Прокуратура намерена обжаловать это решение в апелляционном суде.Соратник Хабеишвили по партии Муртаз Зоделава был признан виновным в незаконном вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела и получил 9 месяцев тюрьмы. Хабеишвили был задержан 11 сентября 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности. На суде стороне обвинения удалось доказать, что Хабеишвили систематически распространял в публичном пространстве призывы к свержению власти и обещал сотрудникам Департамента специальных задач МВД передать 200 тысяч долларов в качестве взятки в том случае, если они откажутся от участия в учениях и от выполнения возложенных на них служебных обязанностей, в том числе использования спецсредств на акциях протеста. Также, по версии следствия, Хабеишвили публично обещал выплату указанной суммы в качестве взятки тем сотрудникам полиции, которые предоставят ему служебную информацию и секретные материалы. Кроме того, Хабеишвили с июня 2025 года через телевизионные эфиры и социальные сети систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и определял конкретные дату и место. Что касается Зоделава, то стороне обвинения удалось представить неоспоримые доказательства, что тот незаконно вмешивался в деятельность следователя СГБ и с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела попытался спрятать мобильный телефон Хабеишвили. Ранее Зоделава был приговорен к 7 годам лишения свободы за организацию штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года. Преступление он совершил, находясь под залогом на свободе по делу о задержании Хабеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
