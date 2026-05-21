Премьер Грузии призвал провести грань между свободой слова и языком ненависти

Премьер связал создание нового департамента на базе МВД с логикой закона о прозрачности, заявив, что принятие последнего уже снизило уровень поляризации 21.05.2026

2026-05-21T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Необходимо провести четкую грань между свободой выражения мнений и разжиганием ненависти в обществе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая анонсировал создание при МВД Грузии специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве. Новая структура должна начать работу с 1 июня.Как отметил глава правительства, грузинское общество оказалось втянуто в порочный круг поляризации и ненависти, который, по его словам, формировался целенаправленно."Представители оппозиции вспоминали резкие заявления представителей нашей команды, и, конечно, это было правдой. Но важно понимать, с чего все это началось и как развивалось", – заявил Кобахидзе.По словам премьера, законодательные нормы, регулирующие подобные нарушения, в стране уже существуют, однако до недавнего времени отсутствовал действенный механизм их исполнения.Как отметил премьер, в Министерстве внутренних дел Грузии создается специальный институциональный механизм, который должен обеспечить соблюдение законодательства и постепенно снизить уровень ненависти и поляризации в политическом пространстве."Уже формируется рычаг принудительного исполнения, который обеспечит постепенный выход из порочного круга ненависти. Они очень нервничают по этому поводу, потому что для них ненависть и ложь – главное оружие в политике", – сказал Кобахидзе.Премьер также раскритиковал оппозиционные партии, НПО и медиа, заявив, что именно они распространяли язык ненависти и вели оскорбительные кампании. В качестве примера он привел случаи публичного исполнения песен и проведения акций с нецензурными выражениями в адрес Грузинской церкви, которые, по его словам, массово распространялись оппозиционными телеканалами и НПО.Отдельно Кобахидзе затронул тему закона о прозрачности иностранного влияния, который оппоненты власти называли "российским законом". По словам премьера, одной из главных причин его принятия стало финансирование "кампаний ненависти" за счет зарубежных грантов, в том числе средств USAID, National Endowment for Democracy и European Endowment for Democracy."Если степень поляризации снизилась и страна стала стабильнее, одним из главных факторов стал именно закон о прозрачности", – заявил Кобахидзе.В свою очередь, в оппозиции опасаются, что создание нового управления приведет к ограничению свободы слова.В Грузии публичные призывы в устной или письменной форме, а также с использованием иных средств выражения, к насильственным действиям с целью разжигания розни между группами лиц по расовым, религиозным, национальным, местным, этническим, социальным, политическим, языковым или иным признакам, если это создает явную, прямую и существенную угрозу совершения насильственного деяния, являются уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

