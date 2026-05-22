https://sputnik-georgia.ru/20260522/borba-s-nelegalami-v-gruzii--vydvoreniyu-podlezhat-46-inostrantsev-298789612.html

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 46 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 46 иностранцев

Sputnik Грузия

Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T23:31+0400

2026-05-22T23:31+0400

2026-05-22T23:31+0400

грузия

новости

происшествия

миграционная политика

миграция

мигранты

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297186997_0:19:1281:739_1920x0_80_0_0_925b7eb15fc70eb76e33adfa7f9d5211.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 46 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. "В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, миграционная политика, миграция, мигранты, мвд грузии