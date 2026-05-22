Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 46 иностранцев
Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований 22.05.2026
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 46 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
В результате операции были задержаны граждане Йемена, Пакистана, Индии, Туркменистана, Китая, Кубы, Судана, Нигерии, России, Беларуси и Египта. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
"В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.