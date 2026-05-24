https://sputnik-georgia.ru/20260524/gruziya-sokratila-postavki-udobreniy-iz-rossii-v-aprele-pochti-v-5-raz-298802830.html
Грузия сократила поставки удобрений из России в апреле почти в 5 раз
Грузия сократила поставки удобрений из России в апреле почти в 5 раз
Sputnik Грузия
По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок 24.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-24T14:29+0400
2026-05-24T14:29+0400
2026-05-24T14:29+0400
экономика
грузия
россия
статистика
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281962883_0:60:2955:1722_1920x0_80_0_0_acde9ac9de5da238fa8fc7ca51df5198.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Россия в апреле впятеро в месячном выражении сократила поставки удобрений в Грузию – до 673 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в апреле российские компании поставили на грузинский рынок удобрений на 673,3 тысячи долларов, а в марте – на 3,1 миллиона. Таким образом, сумма экспорта упала в 4,6 раза за месяц. Наиболее резко Россия сократила поставки смешанных удобрений – до 412,7 тысячи долларов с 2,9 миллиона в марте. При этом сумма поставок азотных удобрений увеличилась до 227,3 тысячи долларов с 188,9 тысячи месяцем ранее. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок. Первой по сумме поставок стала Турция (783,4 тысячи долларов), а третьей – Италия (617,3 тысячи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281962883_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b677e683b7e2130415bdfea26e9b4c5f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, статистика, грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, статистика, грузино-российские отношения
Грузия сократила поставки удобрений из России в апреле почти в 5 раз
По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Россия в апреле впятеро в месячном выражении сократила поставки удобрений в Грузию – до 673 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, в апреле российские компании поставили на грузинский рынок удобрений на 673,3 тысячи долларов, а в марте – на 3,1 миллиона. Таким образом, сумма экспорта упала в 4,6 раза за месяц.
Наиболее резко Россия сократила поставки смешанных удобрений – до 412,7 тысячи долларов с 2,9 миллиона в марте.
При этом сумма поставок азотных удобрений увеличилась до 227,3 тысячи долларов с 188,9 тысячи месяцем ранее.
По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок. Первой по сумме поставок стала Турция (783,4 тысячи долларов), а третьей – Италия (617,3 тысячи).