https://sputnik-georgia.ru/20260524/gruziya-sokratila-postavki-udobreniy-iz-rossii-v-aprele-pochti-v-5-raz-298802830.html

Грузия сократила поставки удобрений из России в апреле почти в 5 раз

Грузия сократила поставки удобрений из России в апреле почти в 5 раз

Sputnik Грузия

По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок 24.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-24T14:29+0400

2026-05-24T14:29+0400

2026-05-24T14:29+0400

экономика

грузия

россия

статистика

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281962883_0:60:2955:1722_1920x0_80_0_0_acde9ac9de5da238fa8fc7ca51df5198.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Россия в апреле впятеро в месячном выражении сократила поставки удобрений в Грузию – до 673 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в апреле российские компании поставили на грузинский рынок удобрений на 673,3 тысячи долларов, а в марте – на 3,1 миллиона. Таким образом, сумма экспорта упала в 4,6 раза за месяц. Наиболее резко Россия сократила поставки смешанных удобрений – до 412,7 тысячи долларов с 2,9 миллиона в марте. При этом сумма поставок азотных удобрений увеличилась до 227,3 тысячи долларов с 188,9 тысячи месяцем ранее. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок. Первой по сумме поставок стала Турция (783,4 тысячи долларов), а третьей – Италия (617,3 тысячи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, статистика, грузино-российские отношения