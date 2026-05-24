Проспект Руставели перекроют до утра 27 мая из-за мероприятий ко Дню независимости
Концерты, ярмарки и выставки пройдут в городах Грузии 26 мая в День независимости страны 24.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-24T16:21+0400
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Руставели в направлении площади Свободы будет ограничено до 08:00 27 мая в связи с празднованием Дня независимости, сообщили в МВД Грузии.
Концерты, ярмарки и выставки пройдут в городах Грузии 26 мая в День независимости страны. В связи с празднованием в схему движения транспорта внесены изменения.
В этот период транспортные средства, движущиеся по проспекту Руставели, смогут выехать на улицу Чантурия, откуда они повернут налево через улицу Вирсаладзе на правую набережную Мтквари (Кура) и выехать на улицу Бараташвили.
Кроме того, до конца 28 мая движение будет ограничено у президентского дворца на улице Атонели.
Транспортные средства, движущиеся с улиц Солико Вирсаладзе и Георгия Чантурия в направлении улицы Атонели, смогут двигаться в направлении Сухого моста, а водители с Сухого моста в сторону улицы Атонели – по улицам Вирсаладзе и Чантурия.
Транспортные средства, съезжающие с правой набережной Куры имени Звиада Гамсахурдия (с улицы Абжандадзе), смогут двигаться по улице Вахтанга Орбелиани, а затем в сторону улицы Мтквари.
В период действия ограничений движение транспортных средств будет возможно с площади Саарбрюккена в направлении Сухого моста.