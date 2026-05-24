Россия "Орешником" нанесла удар возмездия по военным объектам ВСУ

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, в результате которых на 6-м авторемонтном заводе возник пожар, под удар попали также аэродром и другие...

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Россия нанесла массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине с применением баллистических ракет "Орешник", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Как следует из оперативной сводки военного ведомства, удар возмездия стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Российские военнослужащие применили ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".Кроме того, в ходе нанесения удара были применены крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.Поражены объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что, по данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, воздушная тревога минувшей ночью и утром объявлялась на всей территории Украины.О жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике заявил в воскресенье заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что "надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени".ВСУ в ночь на 22 мая ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Атака была совершена ночью и прицельно в три волны из 16 украинских дронов. На момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Известно, что погиб 21 студент, еще 42 получили ранения различной степени тяжести.Президент России Владимир Путин поручил МИДу РФ "проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество", а также дал поручение военным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

