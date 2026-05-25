Абсолютно реально – премьер Грузии о завершении первого этапа порта Анаклия к 2029 году

Правительство продолжает переговоры с китайским консорциумом по проекту порта Анаклия, заявил премьер 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T19:51+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Завершение первого этапа проекта строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия к 2029 году абсолютно реально, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Как заявил Кобахидзе, правительство продолжает переговоры с китайским консорциумом по проекту порта Анаклия и полагает, что процесс завершится до конца 2026 года. "Решение должно быть принято очень скоро, в ближайшие месяцы, относительно конкретных деталей продолжения сотрудничества. Такова текущая ситуация", – заявил премьер. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. По его словам, на данном этапе планов по запуску каких-либо новых процессов нет. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглублению порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.

