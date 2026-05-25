Абсолютно реально – премьер Грузии о завершении первого этапа порта Анаклия к 2029 году
Правительство продолжает переговоры с китайским консорциумом по проекту порта Анаклия, заявил премьер
2026-05-25T19:53+0400
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Завершение первого этапа проекта строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия к 2029 году абсолютно реально, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
"Завершение первого этапа проекта к 2029 году абсолютно реалистично. Параллельно мы работаем над дорогой и железной дорогой. Это тоже реалистичный процесс. Все проекты будут реализованы в надлежащие сроки", – сказал Кобахидзе.
Как заявил Кобахидзе, правительство продолжает переговоры с китайским консорциумом по проекту порта Анаклия и полагает, что процесс завершится до конца 2026 года.
"Решение должно быть принято очень скоро, в ближайшие месяцы, относительно конкретных деталей продолжения сотрудничества. Такова текущая ситуация", – заявил премьер.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.
По его словам, на данном этапе планов по запуску каких-либо новых процессов нет.
"Учитывая, что реализация проекта итак продолжается, у нас есть возможность избежать искусственного ускорения процессов до определенного момента, хотя в какой-то момент, естественно, необходимо будет принять соответствующее решение", – сказал он.
Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглублению порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.