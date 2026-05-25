Что будет с экономикой Грузии – прогноз Еврокомиссии
Ожидается, что основным двигателем экономической активности останется частное и государственное потребление, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Прогноз экономического роста для Грузии улучшился до 5,5% на 2026 год после осеннего отчета 2025 года, где экономический рост прогнозировался на уровне 5,3%, говорится в весеннем отчете Европейской комиссии.
Еврокомиссия опубликовала Европейский экономический прогноз, который включает и Грузию. В документе рассматривается текущая экономическая ситуация и перспективы на будущее. Согласно отчету, текущий конфликт существенно изменил глобальные тенденции.
"Темпы роста экономики Грузии замедлятся, но останутся высокими в 2026 и 2027 годах, сохраняясь в пределах 5-5,5%", – говорится в отчете Еврокомиссии.
Как сказано в отчете, ожидается, что основным двигателем экономической активности останется частное и государственное потребление, поддерживаемое продолжающимся, хотя и относительно медленным, ростом реальной заработной платы, сильным ростом потребительского кредитования и значительным притоком денежных переводов.
"Ожидается, что влияние продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке на экономический рост будет относительно ограниченным и проявится главным образом в росте цен на энергоносители. Основными драйверами роста, как ожидается, станут секторы услуг: информационно-коммуникационные технологии, образование и туризм", – отмечено в отчете.
Что касается инфляции, то, согласно отчету, поддержание инфляции на относительно высоком уровне в 2026 году будет обусловлено ростом цен на топливо и другие энергоносители, а в 2027 году она постепенно снизится и приблизится к целевому показателю в 3%.
Кроме того, отмечено, что в январе 2026 года Грузия успешно рефинансировала еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США по низкой процентной ставке в 5,1%.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.