https://sputnik-georgia.ru/20260525/chto-budet-s-ekonomikoy-gruzii--prognoz-evrokomissii-298827822.html

Что будет с экономикой Грузии – прогноз Еврокомиссии

Что будет с экономикой Грузии – прогноз Еврокомиссии

Sputnik Грузия

Ожидается, что основным двигателем экономической активности останется частное и государственное потребление, говорится в отчете 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T21:37+0400

2026-05-25T21:37+0400

2026-05-25T21:37+0400

экономика

грузия

новости

ближний восток

сша

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293961946_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_d2a599805e6bbe0539c847712b152ddf.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Прогноз экономического роста для Грузии улучшился до 5,5% на 2026 год после осеннего отчета 2025 года, где экономический рост прогнозировался на уровне 5,3%, говорится в весеннем отчете Европейской комиссии. Еврокомиссия опубликовала Европейский экономический прогноз, который включает и Грузию. В документе рассматривается текущая экономическая ситуация и перспективы на будущее. Согласно отчету, текущий конфликт существенно изменил глобальные тенденции. Как сказано в отчете, ожидается, что основным двигателем экономической активности останется частное и государственное потребление, поддерживаемое продолжающимся, хотя и относительно медленным, ростом реальной заработной платы, сильным ростом потребительского кредитования и значительным притоком денежных переводов. Что касается инфляции, то, согласно отчету, поддержание инфляции на относительно высоком уровне в 2026 году будет обусловлено ростом цен на топливо и другие энергоносители, а в 2027 году она постепенно снизится и приблизится к целевому показателю в 3%. Кроме того, отмечено, что в январе 2026 года Грузия успешно рефинансировала еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США по низкой процентной ставке в 5,1%. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ближний восток, сша, еврокомиссия