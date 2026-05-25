Главу Минобразования Грузии вызвали в парламент
Вопросы касаются финансирования образования, кадровой политики, инфраструктуры, распределения программ, академической свободы и общего образования 25.05.2026
2026-05-25T20:48+0400
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе 28 мая ответит на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро.
Министр предстанет перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию".
Вопросы касаются финансирования образования, кадровой политики, инфраструктуры, распределения программ, академической свободы и общего образования.
В Грузии с 2026 года началась реформа системы образования. Основной концепцией реформы в школах является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего.
При этом после получения аттестата о полном образовании дети по своему выбору смогут дополнительно отучиться в 12 классе. Кроме того, все государственной школы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе.
Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.
Что касается системы высшего образования, то обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными.
Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.