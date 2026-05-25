Главу Минобразования Грузии вызвали в парламент

Вопросы касаются финансирования образования, кадровой политики, инфраструктуры, распределения программ, академической свободы и общего образования

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе 28 мая ответит на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро. Министр предстанет перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию". Вопросы касаются финансирования образования, кадровой политики, инфраструктуры, распределения программ, академической свободы и общего образования. В Грузии с 2026 года началась реформа системы образования. Основной концепцией реформы в школах является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно. Что касается системы высшего образования, то обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.

