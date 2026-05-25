Крупнейшая в мире криптокомпания выпустит цифровой аналог грузинского лари – премьер

Проект призван радикально снизить издержки трансграничных переводов и ускорить интеграцию республики в глобальную финтех-инфраструктуру 25.05.2026

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Одна из крупнейших криптокомпаний в мире (Tether) планирует выпустить цифровой аналог национальной валюты Грузии – GELt, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на презентации инвестиционного проекта компании Tether.Компания Tether является эмитентом крупнейшего в мире стейблкоина USDT – криптовалюты, привязанной к доллару США."Наиболее амбициозным проявлением этого партнерства является план компании по выпуску цифрового аналога грузинского лари – GELt", – заявил Кобахидзе.По его словам, Tether – мировой лидер в сфере технологий, управляющий активами и золотыми резервами на сумму около 200 миллиардов долларов и выступающий мощным связующим звеном между традиционной и цифровой экономикой."Мы рады, что Tether становится неотъемлемой частью нашей экономической экосистемы", – отметил премьер.Как подчеркнул Кобахидзе, выход компании на грузинский рынок является очень важным сигналом для международного инвестиционного сообщества и свидетельствует о постепенном росте доверия инвесторов к Грузии.По словам главы правительства, компания планирует осуществить масштабные инвестиции в различных сферах, особенно в социальной и образовательной, и все это существенно выходит за рамки исключительно бизнес-интересов.Он отметил, что сотрудничество ориентировано на широкую общественную пользу.

