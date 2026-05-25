МИД РФ анонсировал последовательные удары по центрам принятия решений на Украине

Российский МИД призвал иностранных граждан и иностранных дипломатов как можно скорее покинуть Киев 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T19:46+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по объектам ВПК в Киеве, сообщили в российском МИД в понедельник.Речь в том числе идет о конкретных местах проектирования и производства беспилотников, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение."Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", – отмечается в заявлении МИД РФ.Российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных дипломатов покинуть Киев.Кроме этого, российская сторона попросила жителей украинской столицы "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".Атака на колледж ЛНРВ МИД РФ подчеркнули, что кровавая атака на колледж в ЛНР стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима."Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", – отметили в российском МИД.ВСУ в ночь на 22 мая ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Атака была совершена ночью и прицельно в три волны из 16 украинских дронов. На момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.Россия в ответ нанесла массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, в том числе с применением баллистических ракет "Орешник", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

