https://sputnik-georgia.ru/20260525/mid-rf-anonsiroval-posledovatelnye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-298825746.html
МИД РФ анонсировал последовательные удары по центрам принятия решений на Украине
МИД РФ анонсировал последовательные удары по центрам принятия решений на Украине
Sputnik Грузия
Российский МИД призвал иностранных граждан и иностранных дипломатов как можно скорее покинуть Киев 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T18:25+0400
2026-05-25T18:25+0400
2026-05-25T19:46+0400
россия
политика
в мире
киев
украина
мид россии
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262609730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afae9ace9109237ad7c2c6839d017b24.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по объектам ВПК в Киеве, сообщили в российском МИД в понедельник.Речь в том числе идет о конкретных местах проектирования и производства беспилотников, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение."Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", – отмечается в заявлении МИД РФ.Российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных дипломатов покинуть Киев.Кроме этого, российская сторона попросила жителей украинской столицы "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".Атака на колледж ЛНРВ МИД РФ подчеркнули, что кровавая атака на колледж в ЛНР стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима."Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", – отметили в российском МИД.ВСУ в ночь на 22 мая ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Атака была совершена ночью и прицельно в три волны из 16 украинских дронов. На момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.Россия в ответ нанесла массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, в том числе с применением баллистических ракет "Орешник", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262609730_501:240:2911:2048_1920x0_80_0_0_f94c9b61d7060d4bccf20b456a3d6f2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, в мире, киев, украина, мид россии, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, киев, украина, мид россии, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
МИД РФ анонсировал последовательные удары по центрам принятия решений на Украине
18:25 25.05.2026 (обновлено: 19:46 25.05.2026)
Российский МИД призвал иностранных граждан и иностранных дипломатов как можно скорее покинуть Киев
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по объектам ВПК в Киеве, сообщили в российском МИД в понедельник.
"В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Речь в том числе идет о конкретных местах проектирования и производства беспилотников, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
"Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", – отмечается в заявлении МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных дипломатов покинуть Киев.
"В связи с тем, что объекты (по которым планируется нанесение ударов – Sputnik) рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город", – говорится в заявлении.
Кроме этого, российская сторона попросила жителей украинской столицы "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".
В МИД РФ подчеркнули, что кровавая атака на колледж в ЛНР стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима.
"Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", – отметили в российском МИД.
ВСУ в ночь на 22 мая ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского педуниверситета. Атака была совершена ночью и прицельно в три волны из 16 украинских дронов. На момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.
Россия в ответ нанесла массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, в том числе с применением баллистических ракет "Орешник", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.