Микаутадзе забил "Атлетико" и помог "Вильярреалу" взять бронзу Ла Лиги
Микаутадзе забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 32 матчах в текущем сезоне 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T18:57+0400
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский нападающий Георгий Микаутадзе отличился голом в ворота мадридского "Атлетико" и помог "Вильярреалу" закрепиться на третьем месте по итогам сезона в Ла Лиге. Матч имел ключевое значение в борьбе за топ-3 испанского чемпионата. "Вильярреал" уверенно провел первый тайм, забив четыре мяча – отличились Парехо (пенальти, 30’), Перес (34’), Микаутадзе (40’) и Гейе (45’). Итоговый счет на табло – 5:1. Благодаря победе "Вильярреал" набрал 72 очка и опередил "Атлетико" Диего Симеоне, завершив сезон следом за "Барселоной" и мадридским "Реалом". Микаутадзе забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 32 матчах в текущем сезоне. Он в третий раз в карьере преодолел отметку в 10 голов в высшей лиге – ранее это удавалось грузинскому нападающему в "Меце" и "Лионе" во французской Лиге 1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
