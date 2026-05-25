https://sputnik-georgia.ru/20260525/mikautadze-zabil-atletiko-i-pomog-vilyarrealu-vzyat-bronzu-la-ligi-298813772.html

Микаутадзе забил "Атлетико" и помог "Вильярреалу" взять бронзу Ла Лиги

Микаутадзе забил "Атлетико" и помог "Вильярреалу" взять бронзу Ла Лиги

Sputnik Грузия

Микаутадзе забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 32 матчах в текущем сезоне 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T18:57+0400

2026-05-25T18:57+0400

2026-05-25T18:57+0400

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/19/298813913_0:170:1419:968_1920x0_80_0_0_379cf881fa64ed4a641948d92ee1f0ca.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский нападающий Георгий Микаутадзе отличился голом в ворота мадридского "Атлетико" и помог "Вильярреалу" закрепиться на третьем месте по итогам сезона в Ла Лиге. Матч имел ключевое значение в борьбе за топ-3 испанского чемпионата. "Вильярреал" уверенно провел первый тайм, забив четыре мяча – отличились Парехо (пенальти, 30’), Перес (34’), Микаутадзе (40’) и Гейе (45’). Итоговый счет на табло – 5:1. Благодаря победе "Вильярреал" набрал 72 очка и опередил "Атлетико" Диего Симеоне, завершив сезон следом за "Барселоной" и мадридским "Реалом". Микаутадзе забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 32 матчах в текущем сезоне. Он в третий раз в карьере преодолел отметку в 10 голов в высшей лиге – ранее это удавалось грузинскому нападающему в "Меце" и "Лионе" во французской Лиге 1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, футбол