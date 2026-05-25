Парламентарии опровергли обвинения в связях Грузии с иранскими структурами

По оценке властей, радикальное крыло оппозиции исчерпало внутренние политические аргументы и сознательно тиражирует фейки 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Депутаты "Грузинской мечты" и "Силы народа" назвали враждебной и провокационной статью американского издания The Washington Free Beacon, в которой Грузия представлена как площадка для иранской вербовки и террористических операций.Публикация основана на заявлениях сторонников грузинской оппозиции – Джо Уилсона, Люка Коффи и оппозиционера Георгия Канделаки, который утверждает, что у Al-Mustafa International University, против которого США ввели санкции в 2020 году, есть три кампуса в Грузии, где якобы ведется подготовка террористов."Если бы у них были доказательства, пусть даже косвенные, разве они не обнародовали бы их? Конечно, обнародовали бы", – заявил исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.По его словам, оппозиция уже исчерпала все аргументы и не способна поддерживать напряженность в обществе."Им говорят: вы остались без аргументов, поэтому теперь нужно заявлять, будто в Грузии растут террористы и существуют школы терроризма. Почему? Потому что для них налаживание отношений между США и Грузией – настоящий кошмар", – заявил Мачарашвили.Заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе также назвала публикацию проявлением враждебности по отношению к Грузии."Тот факт, что он говорит якобы о сближении Тбилиси с Тегераном, является прямой враждебностью по отношению к нашей стране. Его цель – запятнать репутацию страны, обострить конфликт между США и Грузией. Это преднамеренная провокация", – отметила Берадзе.Это не первый случай, когда оппозиционеры говорят о существовании в Грузии школ терроризма. В начале года экс-министр обороны Тина Хидашели, основательница НПО "Гражданская идея", заявила, что в Грузии функционирует так называемый университет, который поддерживается Ираном и фактически является "школой террористов".Кроме того, в СМИ появилось исследование Института Хадсона, соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем утверждается, что Иран планомерно и организованно расширяет влияние и "инфраструктуру влияния" в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

