Прибывший в российский порт из Бельгии газовоз был заминирован
Водолазы в ходе осмотра подводной части судна обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые оказались взрывными устройствами 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T16:41+0400
16:41 25.05.2026 (обновлено: 20:02 25.05.2026)
Водолазы в ходе осмотра подводной части судна обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые оказались взрывными устройствами
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российские силовые структуры предотвратили теракт в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Теракт предотвратили совместно сотрудники ФСБ, Следственного комитета, Минобороны и Росгвардии.
"Предотвращен террористический акт на судне "Аррхениус" (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области", – говорится в сообщении.
По информации ФСБ, дальнейшим пунктом следования газовоза значился турецкий порт Самсун. Согласно оценке экспертов, судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах, а в Бельгии оно находилось более суток на стоянке, якобы из-за забастовки в порту Антверпена.
В ходе осмотра подводной части судна водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения.
"Предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства", – рассказали в ФСБ.
Там уточнили, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.