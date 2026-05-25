Прибывший в российский порт из Бельгии газовоз был заминирован

Водолазы в ходе осмотра подводной части судна обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые оказались взрывными устройствами

2026-05-25T20:02+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российские силовые структуры предотвратили теракт в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Теракт предотвратили совместно сотрудники ФСБ, Следственного комитета, Минобороны и Росгвардии.По информации ФСБ, дальнейшим пунктом следования газовоза значился турецкий порт Самсун. Согласно оценке экспертов, судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах, а в Бельгии оно находилось более суток на стоянке, якобы из-за забастовки в порту Антверпена.В ходе осмотра подводной части судна водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения."Предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства", – рассказали в ФСБ.Там уточнили, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.

