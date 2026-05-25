https://sputnik-georgia.ru/20260525/protest-26-maya-prodemonstriruet-bessilie-oppozitsii--premer-gruzii-298820704.html

Протест 26 мая продемонстрирует бессилие оппозиции – премьер Грузии

Протест 26 мая продемонстрирует бессилие оппозиции – премьер Грузии

Sputnik Грузия

По словам главы правительства, право на проведение собраний в стране сохраняется за всеми гражданами 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T17:55+0400

2026-05-25T17:55+0400

2026-05-25T17:55+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295414581_0:605:1006:1171_1920x0_80_0_0_60fefbb4dcfc322d7981e3ea61924e27.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Проведение собраний в Грузии гарантировано законом, однако планы оппозиции на акцию 26 мая, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, лишь продемонстрируют их слабость. Ранее мэрия Тбилиси отказала оппозиции в размещении сцены возле здания парламента во время акции 26 мая, а также на других участках маршрута шествия – от проспекта Чавчавадзе через Меликишвили и Руставели. Соответствующие ответы были получены и от Министерства внутренних дел. По словам главы правительства, право на проведение собраний в стране сохраняется за всеми гражданами. "Что касается проведения собрания – его может проводить каждый в нашей стране. Наоборот, думаю, даже хорошо, что эти люди еще раз покажут свое бессилие 26 мая", – отметил он. "Альянс оппозиции", объединяющий девять партий, планирует 26 мая, в День независимости Грузии, провести масштабную акцию протеста в Тбилиси. Мероприятие пройдет на фоне разногласий внутри альянса. "Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса - прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение