Россия остается главным покупателем грузинского вина

Сумма экспорта вина в Россию выросла на 6% в месячном выражении 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Россия в апреле нарастила закупки грузинского вина (импорт превысил 12 миллионов долларов) и осталась основным его покупателем, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в апреле российские компании ввезли вино из Грузии на 12,3 миллиона долларов. Сумма экспорта вина в Россию выросла на 6% в месячном выражении (с 11,6 миллиона в марте). По итогам апреля Россия по-прежнему остается главным покупателем грузинского вина. Вслед за РФ по сумме импорта расположились Польша (1,3 миллиона долларов) и Китай (1,2 миллиона).

