Важность перезагрузки отношений обсудили премьер Грузии и делегация Госдепа США

Стороны подчеркнули роль Грузии как надежного и заслуживающего доверия партнера в регионе 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Важность перезагрузки отношений между Грузией и США и стратегического партнерства на основе конкретного плана обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с представителями Государственного департамента США, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В конце апреля глава правительства Грузии заявил, что в ближайшее время состоится не одна встреча между представителями власти двух стран. Делегация Госдепа США прибыла в Тбилиси 24 мая. Премьер на встрече еще раз подтвердил готовность грузинского правительства возобновить двусторонние отношения на основе взаимного уважения с чистого листа. Было отмечено, что интерес Госдепа США к Грузии приветствуется, что подтверждается интенсивностью последних контактов. Стороны подчеркнули роль Грузии как надежного и заслуживающего доверия партнера в регионе. Премьер-министр заявил, что Грузия готова и впредь вносить свой вклад в усилия, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе. На встрече присутствовали вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинскаямечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.

