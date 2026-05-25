Восемь муниципалитетов Имерети пострадали от обильных дождей

В результате наводнения повреждена инфраструктура, затоплены дороги, сельскохозяйственные угодья, первые этажи домов 25.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. В Имерети ведутся работы по ликвидации последствий обильных осадков, которые обрушились на восемь муниципалитетов региона 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе муниципальных властей. В результате наводнения повреждена инфраструктура, затоплены дороги, сельскохозяйственные угодья, первые этажи домов. Также повреждены берегозащитные габионы, мосты и внутренние сельские дороги. На данном этапе в муниципалитетах с помощью тяжелой техники ведутся работы по расчистке мостов, углублению каналов. Из-за непогоды проведение масштабных работ невозможно. Службы муниципалитетов начнут активные работы сразу после улучшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 26 мая на большей части территории Грузии распогодится. Температура воздуха поднимется до +22,+23 градусов.

