Южный Кавказ в новой реальности: в Москве эксперты обсудили будущее региона
14:57 25.05.2026 (обновлено: 15:18 25.05.2026)
На экспертной сессии "Россия и Южный Кавказ: диалог в новой реальности" ведущие ученые сошлись во мнении, что регион стал ключевой ареной глобального соперничества моделей развития и логистических проектов
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Эксперты из России, Грузии, Армении и Азербайджана обсудили новые риски, транспортные проекты, гуманитарное сотрудничество и перспективы регионального диалога на Южном Кавказе в рамках X Международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги – 2026. Новая реальность".
Конференция состоялась 20 мая в Москве. Организатором выступил Национальный исследовательский институт развития коммуникаций при поддержке генерального партнера – Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук.
Одной из ключевых площадок форума стала экспертная сессия "Россия и Южный Кавказ: диалог в новой реальности". Ее модератором выступил заместитель директора НИИРК по стратегии и развитию Михаил Белоусов.
Участники дискуссии отметили, что Южный Кавказ все активнее выходит за рамки региональной повестки и становится пространством пересечения интересов крупных мировых центров силы. На фоне глобальной турбулентности особое значение приобретают вопросы безопасности, транспортных маршрутов, гуманитарного сотрудничества, научной дипломатии и информационного влияния.
Тему транспортных коммуникаций и проекта TRIPP раскрыла ведущий эксперт Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Юлия Котова. Она отметила, что перспективы создания Зангезурского коридора имеют значение для всей региональной архитектуры безопасности и способны изменить баланс сил на Южном Кавказе.
По ее оценке, развитие подобных маршрутов усиливает позиции Азербайджана и Турции, открывает дополнительные возможности для Евросоюза и вызывает обеспокоенность у России и Ирана. Отдельно эксперт остановилась на внутриполитических дискуссиях в Армении, где вопросы контроля над коммуникациями и будущего внешнеполитического курса становятся частью общественного противостояния.
Руководитель департамента политических наук и международных отношений Грузинского технического университета Тамар Кикнадзе рассмотрела состояние российско-грузинских отношений. Она отметила, что при отсутствии дипломатических отношений между Россией и Грузией сохраняются экономические, гуманитарные, культурные и церковные связи.
Кикнадзе подчеркнула значение прагматичных форм взаимодействия, основанных на экономике, общественных контактах и гуманитарной близости народов. В числе важных факторов она назвала рост товарооборота, туристических потоков и особые связи между православными церквями двух стран.
Научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Диана Айвазян представила доклад о внешней политике Азербайджана в контексте деятельности Организации тюркских государств. По ее словам, Баку укрепляет позиции одного из ключевых транспортно-логистических центров Евразии, сохраняя многовекторный характер внешней политики.
Заместитель директора Института евразийских и восточных исследований РГГУ Глеб Путилин выступил с докладом о научной дипломатии Азербайджана. Он отметил, что современная научная дипломатия включает экспертные сети, образовательные программы, аналитические центры и международные исследовательские площадки.
В качестве примеров были названы каспийские саммиты, инициативы в рамках Срединного коридора, проекты Университета ADA и международные климатические площадки. По словам эксперта, Азербайджан постепенно стремится позиционировать себя как центр экспертного знания и регионального диалога.
Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Анастасия Понамарева посвятила выступление противостоянию между правительством Армении и Армянской апостольской церковью. Эксперт отметила, что конфликт вокруг вопросов национальной идентичности и внешнеполитического курса Армении приобретает более широкое геополитическое измерение.
Политолог Арман Гукасян представил доклад о формировании новой архитектуры Южного Кавказа. По его оценке, регион вступил в переходный период, где прежняя система балансов уже изменилась, а новая модель взаимодействия пока находится в стадии формирования.
Преподаватель РАНХиГС Юрий Тихонов рассмотрел международное измерение парламентской кампании в Армении. Он отметил, что вопросы безопасности, отношения с Россией и последствия карабахского конфликта становятся центральной частью внутриполитической повестки страны.
Директор НИИРК Владислав Гасумянов, комментируя работу секции, подчеркнул, что современная международная конкуренция определяется экономикой, военной силой, идеями, ценностями и гуманитарным влиянием.
По его словам, особое значение в этих условиях приобретают образовательные программы, научное сотрудничество и долгосрочные механизмы общественного диалога.
Участники сессии сошлись во мнении, что будущее Южного Кавказа будет зависеть от способности стран и обществ региона выстраивать прагматичное взаимодействие, сохранять внутреннюю устойчивость и адаптироваться к меняющемуся мировому порядку.