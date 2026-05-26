https://sputnik-georgia.ru/20260526/glava-fsb-ukraina-stala-poligonom-zapada-i-tsentrom-kontrabandy-oruzhiya-298843913.html

Глава ФСБ: Украина стала полигоном Запада и центром контрабанды оружия

Глава ФСБ: Украина стала полигоном Запада и центром контрабанды оружия

Sputnik Грузия

В Киеве западными странами апробируются новые методы ведения войны против РФ, отрабатывается применение новейших вооружений и технологий ИИ в боевых действиях... 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T13:10+0400

2026-05-26T13:10+0400

2026-05-26T13:16+0400

россия

в мире

новости

украина

киев

александр бортников

снг

фсб

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1a/298843892_0:373:2824:1961_1920x0_80_0_0_e3b8219671bb691f1a6084bd552a4476.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Иркутске с жесткой оценкой роли Украины и западных стран в нынешнем конфликте.По его словам, европейские государства целенаправленно превратили Украину в инструмент давления на Россию, используя в том числе обещания о членстве в ЕС."Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России", – заявил Бортников.Помимо этого, глава ФСБ охарактеризовал украинскую территорию как испытательный полигон, на котором Запад отрабатывает новые методы ведения войны "под чужим флагом", тестирует новейшие виды вооружений и применение искусственного интеллекта в боевых действиях. По его словам, все это превратило Украину в серьезный дестабилизирующий фактор для всего пространства СНГ.Отдельно Бортников остановился на криминальной составляющей. "Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", – подчеркнул он.Кроме того, по данным ФСБ, организованные преступные группировки на Украине наладили производство синтетических наркотиков: сеть нарколабораторий разбросана по всему СНГ, а доходы от наркоторговли идут на вербовку исполнителей и финансирование терактов на территории России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, украина, киев, александр бортников, снг, фсб, обострение ситуации вокруг украины