Глава ФСБ: Украина стала полигоном Запада и центром контрабанды оружия
В Киеве западными странами апробируются новые методы ведения войны против РФ, отрабатывается применение новейших вооружений и технологий ИИ в боевых действиях... 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T13:16+0400
13:10 26.05.2026 (обновлено: 13:16 26.05.2026)
В Киеве западными странами апробируются новые методы ведения войны против РФ, отрабатывается применение новейших вооружений и технологий ИИ в боевых действиях, отметил глава ФСБ
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Иркутске с жесткой оценкой роли Украины и западных стран в нынешнем конфликте.
По его словам, европейские государства целенаправленно превратили Украину в инструмент давления на Россию, используя в том числе обещания о членстве в ЕС.
"Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России", – заявил Бортников.
Помимо этого, глава ФСБ охарактеризовал украинскую территорию как испытательный полигон, на котором Запад отрабатывает новые методы ведения войны "под чужим флагом", тестирует новейшие виды вооружений и применение искусственного интеллекта в боевых действиях. По его словам, все это превратило Украину в серьезный дестабилизирующий фактор для всего пространства СНГ.
Отдельно Бортников остановился на криминальной составляющей. "Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", – подчеркнул он.
Кроме того, по данным ФСБ, организованные преступные группировки на Украине наладили производство синтетических наркотиков: сеть нарколабораторий разбросана по всему СНГ, а доходы от наркоторговли идут на вербовку исполнителей и финансирование терактов на территории России.