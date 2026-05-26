Грузия может искоренить бедность к 2030 году – премьер
За пять лет среднегодовое снижение уровня бедности составило 2,84 процентных пункта, заявил премьер 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T19:18+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сохранив текущие тенденции высокого экономического роста и снижения уровня бедности, вполне возможно искоренить бедность в Грузии к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
По данным Национальной службы статистики Сакстат, за чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2024 году.
"При условии сохранения нынешней тенденции высокого экономического роста и сокращения бедности, искоренение бедности к 2030 году вполне реалистично. Наша важнейшая задача – поддержание высоких темпов экономического роста, что напрямую ведет к созданию новых рабочих мест, повышению средней заработной платы", – заявил Кобахидзе.
Также, по его словам, высокий рост ВВП ведет к расширению возможностей социальной поддержки населения и, соответственно, к сокращению бедности.
Как отметил Кобахидзе, сокращение уровня бедности в 2025 году на 7,1%, на фоне экономического роста в 7,5%, означает, что 90 тысяч граждан Грузии преодолели бедность.
Как отметил глава правительства, с 2020 года уровень бедности в Грузии снизился ровно в три раза – с 21,3 до 7,1%.
"За эти 5 лет среднегодовое снижение уровня бедности составило 2,84 процентных пункта. Напомню, что в 2012 году более 1 120 000 наших сограждан жили за чертой бедности, а к 2025 году эта цифра снизилась до менее чем 280 тысяч", – сказал он.
Как заявил премьер, одна из важнейших национальных задач – полное искоренение бедности в Грузии.