Грузия может искоренить бедность к 2030 году – премьер

За пять лет среднегодовое снижение уровня бедности составило 2,84 процентных пункта, заявил премьер 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T19:18+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сохранив текущие тенденции высокого экономического роста и снижения уровня бедности, вполне возможно искоренить бедность в Грузии к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. По данным Национальной службы статистики Сакстат, за чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2024 году. Также, по его словам, высокий рост ВВП ведет к расширению возможностей социальной поддержки населения и, соответственно, к сокращению бедности. Как отметил Кобахидзе, сокращение уровня бедности в 2025 году на 7,1%, на фоне экономического роста в 7,5%, означает, что 90 тысяч граждан Грузии преодолели бедность. Как отметил глава правительства, с 2020 года уровень бедности в Грузии снизился ровно в три раза – с 21,3 до 7,1%. Как заявил премьер, одна из важнейших национальных задач – полное искоренение бедности в Грузии.

