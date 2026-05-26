https://sputnik-georgia.ru/20260526/gruziya-na-chetvert-narastila-zakupki-vodki-iz-rossii-298858454.html
Грузия на четверть нарастила закупки водки из России
Грузия на четверть нарастила закупки водки из России
Sputnik Грузия
В апреле Тбилиси ввез из Москвы водку на 584 тысячи долларов против 461 тысячи в аналогичном периоде годом ранее 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T21:27+0400
2026-05-26T21:27+0400
2026-05-26T23:03+0400
экономика
грузия
россия
водка
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22999/37/229993764_0:220:2860:1829_1920x0_80_0_0_cd7b0ef2d98cd6ae3370fd3f44e889ad.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия в апреле более чем на четверть в годовом выражении увеличила импорт российской водки – почти до 600 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в апреле Тбилиси ввез из Москвы водку на 584 тысячи долларов против 461 тысячи в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 26,7% в годовом выражении. По итогам апреля Россия сохранила статус крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Латвия с поставками на 310,1 тысячи долларов и Украина – на 244,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22999/37/229993764_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_fa4bfd1cec2368ef0f1a196fd4006b9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, водка, статистика
экономика, грузия, россия, водка, статистика
Грузия на четверть нарастила закупки водки из России
21:27 26.05.2026 (обновлено: 23:03 26.05.2026)
В апреле Тбилиси ввез из Москвы водку на 584 тысячи долларов против 461 тысячи в аналогичном периоде годом ранее
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия в апреле более чем на четверть в годовом выражении увеличила импорт российской водки – почти до 600 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, в апреле Тбилиси ввез из Москвы водку на 584 тысячи долларов против 461 тысячи в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 26,7% в годовом выражении.
По итогам апреля Россия сохранила статус крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Латвия с поставками на 310,1 тысячи долларов и Украина – на 244,4 тысячи долларов.