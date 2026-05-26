Грузия отмечает День независимости
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси
09:01 26.05.2026 (обновлено: 11:18 26.05.2026)
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости традиционно будет в Тбилиси. Празднование Дня независимости начнется с торжественной церемонии принесения военной присяги призывниками.
Кроме того, в течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные мероприятия, а также мероприятия для детей.