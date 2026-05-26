Грузия получила поздравления от мировых лидеров в День независимости

С национальным праздником Грузию поздравили Рубио, Карл III, представительство Европейского союза и посольства стран ЕС 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T11:32+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузию с Днем независимости поздравили мировые лидеры и дипломаты, заявив о поддержке страны и готовности укреплять сотрудничество с Тбилиси. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Грузии с Днем независимости и заявил о готовности Вашингтона укреплять партнерство между двумя странами. Также Рубио отметил поддержку США стремления грузинского народа к свободе, стабильности и независимости, подчеркнув приверженность Вашингтона партнерству с Грузией на пути к безопасному и процветающему будущему. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 26 мая 2026 года Днем независимости Грузии в американской столице. В распоряжении отмечается, что Вашингтон вместе с грузинской диаспорой отмечает 35-ю годовщину независимости страны. Она подчеркнула вклад Грузии в развитие демократических ценностей и роль грузинской общины в США. Король Великобритании Карл III направил поздравление президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, отметив многолетнюю дружбу между двумя странами и пожелав грузинскому народу мира и благополучия. "Я очень горжусь давней дружбой между нашими двумя народами. Мы с супругой хотим передать грузинскому народу искренние и наилучшие пожелания на предстоящий год", – говорится в поздравительном письме. Поздравление президенту Грузии также направил король Бельгии Филипп, пожелав гражданам страны здоровья и счастья. "По случаю Национального дня Грузии хочу передать Вашему Превосходительству мои поздравления и пожелать счастья и здоровья как Вам, так и всем Вашим соотечественникам", – говорится в поздравительном письме. Совместное заявление по случаю Дня независимости опубликовали представительство Европейского союза в Грузии и посольства стран ЕС. В заявлении отмечено, что Грузия провозгласила независимость 26 мая 1918 года, а стремление к европейской интеграции остается важной частью ее исторического развития. Поздравления по случаю Дня независимости премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе направили его коллеги из разных стран, включая премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, премьера Сербии Джуро Мацута и премьера Болгарии Румена Радева. Поздравления также направили посол Франции в Грузии Оливье Кюрто и посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя, а также посольство Германии в Грузии. "Сегодня, как и прежде, Германия поддерживает тех, кто борется за свободную, мирную и европейскую Грузию. Сердечно поздравляем с Днем независимости Грузии!" – говорится в заявлении посольства Германии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

