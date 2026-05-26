Грузия получила поздравления от мировых лидеров в День независимости
С национальным праздником Грузию поздравили Рубио, Карл III, представительство Европейского союза и посольства стран ЕС 26.05.2026
11:16 26.05.2026 (обновлено: 11:32 26.05.2026)
С национальным праздником Грузию поздравили Рубио, Карл III, представительство Европейского союза и посольства стран ЕС
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузию с Днем независимости поздравили мировые лидеры и дипломаты, заявив о поддержке страны и готовности укреплять сотрудничество с Тбилиси.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Грузии с Днем независимости и заявил о готовности Вашингтона укреплять партнерство между двумя странами.
"Этот год открывает новые возможности для укрепления дружеских связей между американским и грузинским народами, а также для продвижения большей безопасности и процветания наших стран", – говорится в поздравлении.
Также Рубио отметил поддержку США стремления грузинского народа к свободе, стабильности и независимости, подчеркнув приверженность Вашингтона партнерству с Грузией на пути к безопасному и процветающему будущему.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 26 мая 2026 года Днем независимости Грузии в американской столице. В распоряжении отмечается, что Вашингтон вместе с грузинской диаспорой отмечает 35-ю годовщину независимости страны. Она подчеркнула вклад Грузии в развитие демократических ценностей и роль грузинской общины в США.
"В знак уважения к нашим ценным отношениям и культурным связям мы вместе с грузинским народом и грузинской диаспорой отмечаем 35-ю годовщину независимости Грузии: я, мэр Вашингтона, объявляю 26 мая 2026 года "Днем независимости Грузии" в Вашингтоне", – говорится в распоряжении.
Король Великобритании Карл III направил поздравление президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, отметив многолетнюю дружбу между двумя странами и пожелав грузинскому народу мира и благополучия.
"Я очень горжусь давней дружбой между нашими двумя народами. Мы с супругой хотим передать грузинскому народу искренние и наилучшие пожелания на предстоящий год", – говорится в поздравительном письме.
Поздравление президенту Грузии также направил король Бельгии Филипп, пожелав гражданам страны здоровья и счастья.
"По случаю Национального дня Грузии хочу передать Вашему Превосходительству мои поздравления и пожелать счастья и здоровья как Вам, так и всем Вашим соотечественникам", – говорится в поздравительном письме.
Совместное заявление по случаю Дня независимости опубликовали представительство Европейского союза в Грузии и посольства стран ЕС. В заявлении отмечено, что Грузия провозгласила независимость 26 мая 1918 года, а стремление к европейской интеграции остается важной частью ее исторического развития.
"На протяжении последних трех десятилетий Евросоюз и его государства-члены поддерживают Грузию и остаются надежными долгосрочными партнерами. Прогресс в демократических реформах, верховенстве закона и защите фундаментальных свобод остается важнейшим условием продвижения по европейскому пути", – говорится в заявлении.
Поздравления по случаю Дня независимости премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе направили его коллеги из разных стран, включая премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, премьера Сербии Джуро Мацута и премьера Болгарии Румена Радева.
"Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Ираклий, хочу искренне поздравить Вас и дружественный грузинский народ с Днем независимости Грузии. Этот день демонстрирует непоколебимую силу, стойкость и стремления грузинского народа, которому я желаю непрерывного мира, стабильности и благополучия", – говорится в поздравлении Пленковича.
Поздравления также направили посол Франции в Грузии Оливье Кюрто и посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя, а также посольство Германии в Грузии.
"Сегодня, как и прежде, Германия поддерживает тех, кто борется за свободную, мирную и европейскую Грузию. Сердечно поздравляем с Днем независимости Грузии!" – говорится в заявлении посольства Германии.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.